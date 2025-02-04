حادث مروع في دبي يودي بحياة صديقين ويصدم عائلتيهما

وتذكر هـ. ب اللحظات المروعة التي سبقت الحادث. وقال لصحيفة خليج تايمز من خلال صديق له: "لقد فقد السائق وعيه فجأة. حاول رادا، الذي كان في المقعد الأمامي، إيقاظه، حتى أنه صفعه مرتين، لكنه لم يستجب. وكانت السيارة مسرعة. حاول الوصول إلى عجلة القيادة، لكن الأوان كان قد فات. كل شيء بعد ذلك كان ضبابيًا. انحرفت السيارة واصطدمت بالحاجز. لا بد أنني فقدت الوعي".