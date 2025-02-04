حادث مروع في دبي يودي بحياة صديقين ويصدم عائلتيهما
تعيش عائلتان هنديتان حالة من الخسارة الفادحة بعد أن أودى حادث سيارة مميت في دبي بحياة أحبائهما.
وتوفيت "رادا كريشنا" و"سينثيل كومار"، وهما صديقان ومقيمان منذ فترة طويلة في الإمارات العربية المتحدة في الخمسينيات من العمر، عندما فقد سائقهما السيطرة على السيارة على طريق الشيخ زايد بالقرب من دبي باركس آند ريزورتس.
ونجا السائق الذي تم التعاقد معه لنقلهم إلى أبوظبي مقابل أجرة باستخدام سيارته الخاصة كسيارة أجرة غير قانونية، من الحادث مع راكب آخر، تم تحديده باسم إتش بي" H.B. هذا الأخير يتعافى بعد أن أمضى عدة أيام في المستشفى مصابًا بجروح متعددة. الرجال الثلاثة، أصدقاء مقربون، انضموا مؤخرًا إلى شركة عقارات في أبوظبي وكانوا يتنقلون معًا.
والآن، بعد مرور أكثر من شهر على الحادث، لا تزال عائلات الضحايا في حالة صدمة.
لقد خلفت المأساة دمارًا كبيرًا في قلوب الأسرتين. وتكافح زوجة كومار، ساتيا، من تاميل نادو، لفهم كيف تغيرت الحياة في لحظة. وقالت: "في ذلك الصباح، قمت بتجهيز غداءه -الأرز والخضروات وبعض الفاكهة- ولم أتخيل أبدًا أنه سيكون الوجبة الأخيرة التي سيحملها إلى العمل". وأضافت لصحيفة خليج تايمز عبر الهاتف يوم الجمعة: "لقد بنينا حياة هنا على مدار العقد الماضي، معتبرين دبي موطننا. والآن، أصبح كل ما عملنا من أجله بلا معنى".
كانت زوجة كريشنا، فيجايا، التي تعيش في حيدر أباد، قد زارت دبي آخر مرة في صيف عام 2024. وقالت: "كان زوجي حريصًا دائمًا على السلامة. لم نكن نعتقد أبدًا أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث. في لحظة واحدة، انهار عالمنا. لا يزال أطفالي وأنا نكافح لقبول حقيقة أنه لن يمشي عبر ذلك الباب مرة أخرى".
وتذكر هـ. ب اللحظات المروعة التي سبقت الحادث. وقال لصحيفة خليج تايمز من خلال صديق له: "لقد فقد السائق وعيه فجأة. حاول رادا، الذي كان في المقعد الأمامي، إيقاظه، حتى أنه صفعه مرتين، لكنه لم يستجب. وكانت السيارة مسرعة. حاول الوصول إلى عجلة القيادة، لكن الأوان كان قد فات. كل شيء بعد ذلك كان ضبابيًا. انحرفت السيارة واصطدمت بالحاجز. لا بد أنني فقدت الوعي".
تم نقل الجثث إلى الهند وحرقها بعد خمسة أيام من الحادث. وقالت ساتيا: "لا ينبغي لأي أسرة أن تتحمل ما نمر به".