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حادث مروري يسبب ازدحاماً وتأخيرات بين أبوظبي ودبي
الحادث وقع على شارع الشيخ زايد أطول طريق في الإمارات ويربط بين أبوظبي ودبي ويمر عبر الإمارات الأخرى
أفاد سائقو المركبات المتجهون من أبوظبي إلى دبي عن حدوث ازدحام مروري على طريق الشيخ زايد (E11).
وبحسب تحديث خرائط جوجل، وقع حادث على امتداد شارع الشهامة بالقرب من محطة أدنوك للخدمة، ومن المتوقع حدوث تأخيرات في حركة المرور.
يعد طريق الشيخ زايد أطول طريق في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يربط بين أبوظبي ودبي، ويمر عبر الإمارات الأخرى مثل الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.
ولم تعرف بعد أسباب الحادث، لكن إدارة المرور أصدرت في وقت سابق تنبيها باللون الأحمر بسبب الضباب في بعض مناطق أبوظبي، كما قامت السلطات بتفعيل أنظمة خفض السرعة على الطرق في الإمارة.