حادث مروري يسبب ازدحاماً وتأخيرات بين أبوظبي ودبي

ولم تعرف بعد أسباب الحادث، لكن إدارة المرور أصدرت في وقت سابق تنبيها باللون الأحمر بسبب الضباب في بعض مناطق أبوظبي، كما قامت السلطات بتفعيل أنظمة خفض السرعة على الطرق في الإمارة.