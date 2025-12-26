حادث شاحنة "صادم" في الشارقة بسبب تشتت الانتباه

في فيديو صادم أصدرته شرطة الشارقة يوم الجمعة (26 ديسمبر)، شوهدت شاحنة بيضاء تنحرف نحو الرصيف حيث اصطدمت بلافتة زرقاء على الرصيف، تاركة سحبًا من الدخان بعد ضرب الرصيف.
بدت الشاحنة وكأنها انقلبت بعد الحادث، لكن سحب الدخان التي خلفها الحادث حجبت الرؤية. يبرز الفيديو كيف يمكن للحظة من القيادة المتهورة أن تتصاعد بسرعة إلى وضع خطير.
حثت السلطات الإماراتية مرارًا السائقين على البقاء منتبهين ومسؤولين خلف عجلة القيادة، محذرة من أن القيادة المتهورة تشكل تهديدًا خطيرًا للأرواح وسلامة الطرق. يمكن أن يتخذ هذا السلوك أشكالًا عديدة — من السرعة والانحراف إلى انتهاك قواعد المرور عمدًا — وغالبًا ما يؤدي إلى عواقب وخيمة.
شاهد الفيديو أدناه، كما شاركته شرطة الشارقة:
في وقت سابق من هذا العام، قدمت الشارقة رسوم إفراج مرتفعة للمركبات المحجوزة. بالنسبة للقيادة المتهورة أو المخالفات مثل ركوب الدراجات النارية في المناطق المحظورة، يجب على مالكي المركبات دفع 20,000 درهم لتأمين الإفراج عن المركبة المحجوزة. في حالات القيادة بدون رخصة، ترتفع رسوم الإفراج إلى 30,000 درهم.
أبوظبي ودبي قد نفذتا بالفعل غرامة قدرها 50,000 درهم للقيادة المتهورة. في رأس الخيمة، يمكن أن تصل العقوبات إلى 20,000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر. إذا لم تُدفع الغرامات وبقيت المركبات غير مطالب بها بعد ثلاثة أشهر، يتم بيعها في المزاد.
تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز سلامة الطرق وردع القيادة المتهورة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.