حادث تصادم ثلاثي المركبات يتسبب في تأخيرات على طريق رأس الخور

تسبب تصادم بين مقطورة وحافلة وحافلة صغيرة في ازدحام مروري هائل صباح الجمعة على طول طريق رأس الخور باتجاه ميدان ووسط مدينة دبي. لوحظت أضرار جسيمة في كل من المقطورة والحافلة. أثر الحادث على جميع المسارات الثلاثة على المنحدر المؤدي إلى شارع الخيل، حيث أغلقت الشرطة مسارين وتناثر الزجاج المحطم على المسار الثالث. كانت سيارة إسعاف ومركبات إنقاذ في الموقع.
أفاد سائقو السيارات على طريق E44 السريع، وهو شريان وطني رئيسي، عن تأخيرات تصل إلى ساعتين على طول الامتداد. وقالت المغتربة آن جورج: “لقد علقت في نفس المكان تقريباً لمدة 20 دقيقة الآن وعلى هذا الطريق السريع لمدة 1.5 ساعة. رحلتي المعتادة تستغرق حوالي 25 دقيقة.”
وقال إم تي، وهو متخصص في المبيعات يحاول الوصول إلى الخليج التجاري: “لقد توقفنا تماماً لمدة 23 دقيقة الماضية.” وأضاف: “غادرت المنزل في الساعة 9 صباحاً. الآن الساعة 10:15 صباحاً وعليّ إبلاغ عميلي بأنني سأتأخر عن موعدنا.”
قال السائقون في وقت سابق إنهم رأوا ما لا يقل عن ثلاثة تصادمات يتم الإبلاغ عنها على خرائط جوجل، وأكد أحدهم كيف مرت ثلاث سيارات شرطة وسيارة إسعاف بجانبهم في وقت سابق، مع انطلاق صفارات الإنذار.
شاهد الصورة أدناه:
وبصرف النظر عن التأخير غير المتوقع، نبع بعض الإحباط لدى سائقي السيارات من الاضطرار إلى إدارة التوقعات حول المعلومات المتغيرة باستمرار المتعلقة بأوقات الوصول. “في البداية، أشارت الخرائط إلى أنني سأصل إلى وجهتي بحلول الساعة 10 صباحاً. ثم أصبحت 10:10 صباحاً، 10:27 صباحاً، 10:45 صباحاً، والآن تقول 11:01 صباحاً. من ناحية، إنه أمر محبط. ومن ناحية أخرى، يجب أن أذكر نفسي بأن هناك أشخاصاً متورطين في تصادمات الآن، لذا فمن المحتمل أن يكون يومهم أسوأ. آمل أن يكونوا بخير.”
يستخدم آخرون الفكاهة للتأقلم. وقال إم تي: “أشعر وكأنني كنت في أبطأ سباق في العالم مع سيارة ميني كوبر بجانبي خلال النصف ساعة الماضية.”
مع اقتراب سائقي السيارات من المنحدر المؤدي إلى شارع الخيل، قال البعض أيضاً إنهم تلقوا تنبيهات بإغلاق المسارات، بفضل السائقين الآخرين الذين يستخدمون ميزة الإبلاغ في الوقت الفعلي (انظر أدناه).
بينما مشاكل المرور ليست جديدة على السكان، يتوقع السائقون عادةً أن توفر أيام الجمعة بعض الراحة من الروتين اليومي حيث تميل حركة المرور إلى أن تكون أخف قليلاً في ما يعتبر آخر يوم عمل في الأسبوع للكثيرين في المدينة.
في الوقت الحالي، إذا كنت لا تزال تخطط لرحلتك، ففكر في طرق بديلة.