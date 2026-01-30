حادث تصادم ثلاثي المركبات يتسبب في تأخيرات على طريق رأس الخور

وبصرف النظر عن التأخير غير المتوقع، نبع بعض الإحباط لدى سائقي السيارات من الاضطرار إلى إدارة التوقعات حول المعلومات المتغيرة باستمرار المتعلقة بأوقات الوصول. “في البداية، أشارت الخرائط إلى أنني سأصل إلى وجهتي بحلول الساعة 10 صباحاً. ثم أصبحت 10:10 صباحاً، 10:27 صباحاً، 10:45 صباحاً، والآن تقول 11:01 صباحاً. من ناحية، إنه أمر محبط. ومن ناحية أخرى، يجب أن أذكر نفسي بأن هناك أشخاصاً متورطين في تصادمات الآن، لذا فمن المحتمل أن يكون يومهم أسوأ. آمل أن يكونوا بخير.”