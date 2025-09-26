جسور ومسارات جديدة تقلص زمن الرحلة من رأس الخيمة إلى دبي بنسبة 45%

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، يوم الجمعة، عن بدء مشروع تطوير شارع الاتحاد الذي سيساعد على خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 45 في المئة للمسافرين القادمين من إمارة رأس الخيمة مرورًا بأم القيوين والشارقة وصولًا إلى دبي والعكس.
وبتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم وفترة تنفيذ مدتها عامان، يتضمن المشروع توسعة الطريق من ثلاثة إلى خمسة مسارات في كل اتجاه لمسافة 25 كيلومترًا، بدءًا من تقاطع البديع وصولًا إلى أم القيوين. ومن شأن ذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9,000 مركبة في الساعة، أي بزيادة قدرها 65 في المئة.
كما يشمل المشروع تطوير التقاطع رقم 7 من خلال إنشاء ستة جسور باتجاهات متعددة، يبلغ طولها الإجمالي 12.6 كيلومتر، بطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، إضافة إلى تنفيذ طرق خدمية بطول 3.4 كيلومتر على جانبي الطريق الرئيس.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع سيسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخدامًا. كما من المتوقع أن يساهم في تقليل الانبعاثات الناجمة عن الاختناقات المرورية، إضافة إلى دعمه لحركة التجارة وتدفق السلع والخدمات بين إمارات الدولة.
وقال يوسف عبد الله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في الوزارة: "إن مشروع تطوير شارع الاتحاد ليس مجرد توسعة لطريق حيوي، بل هو نقلة نوعية نحو بناء شبكة طرق اتحادية أكثر تطورًا وكفاءة واستدامة، قادرة على مواكبة متطلبات النمو السكاني والاقتصادي المتسارع".