جسور ومسارات جديدة تقلص زمن الرحلة من رأس الخيمة إلى دبي بنسبة 45%

وبتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم وفترة تنفيذ مدتها عامان، يتضمن المشروع توسعة الطريق من ثلاثة إلى خمسة مسارات في كل اتجاه لمسافة 25 كيلومترًا، بدءًا من تقاطع البديع وصولًا إلى أم القيوين. ومن شأن ذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9,000 مركبة في الساعة، أي بزيادة قدرها 65 في المئة.