جسور شارع الخيل توفر 50 دقيقة يومياً للسائقين

تمكّن مشروع تطوير طريق الخيل، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من تقليص أوقات السفر بشكل ملحوظ وتخفيف الازدحام المروري وتقليل استهلاك الوقود. يمتد المشروع على مسافة 6,820 متراً ويشمل إنشاء خمسة جسور جديدة وتوسيع أجزاء حيوية من الطريق، مما يعزز الربط مع الطرق السريعة الرئيسية كشارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد.

كما شاركنا السيد عباس، وهو مراقب مالي في إحدى الشركات الخاصة، تجربته في التنقل من قرية جميرا الدائرية إلى منطقة الخليج التجاري. وقال عباس: "كنت أضطر إلى مغادرة المنزل في وقت مبكر للوصول إلى المكتب في الموعد، حيث كانت الرحلة تستغرق بين 45 و50 دقيقة، أما الآن فأصبحت تستغرق 30 دقيقة فقط". وأضاف أن "التغيير يبدو واضحاً خاصة عند التقاطعات الرئيسية التي كانت تتسبب في تأخيرات تزيد عن 15 دقيقة في كل اتجاه". وأكد قائلاً: "ساهمت الجسور الجديدة بشكل كبير في تحسين انسيابية الحركة، مما جعل القيادة تجربة أكثر متعة".

وقال سائق آخر يدعى حنين أحمد، وهو مسؤول مبيعات خارجية في شركة سلع استهلاكية سريعة الحركة، إن تحسن حركة المرور على طريق الخيل ورأس الخور وشارع الأصايل جعل عمله أكثر سلاسة.