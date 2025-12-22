جسور المركز التجاري: خارطة دبي الجديدة للتنقل الذكي والسريع

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) جسرين جديدين عند دوار المركز التجاري المزدحم قبل الموعد المحدد، مما يمثل علامة فارقة في مشروع إعادة تطوير أحد أهم التقاطعات في المدينة بتكلفة 696 مليون درهم.1

الافتتاح المبكر، الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد، هو جزء من مشروع أوسع سيؤدي في النهاية إلى استبدال الدوار الحالي بنظام مروري متعدد المستويات مصمم لتقليل التأخير، وتخفيف الازدحام، وتحسين الربط بين بعض أكثر مناطق دبي حيوية.

ولكن ما هو بالضبط "مشروع تطوير دوار المركز التجاري"، ومتى سيكتمل، وكيف يُتوقع أن يخفف من الاختناقات المرورية المزمنة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو مشروع تطوير دوار المركز التجاري؟

هو عملية تطوير شاملة للبنية التحتية تستهدف تقاطعاً حيوياً يربط طريق الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس.

يخدم هذا التقاء الممرات المرورية عالية الكثافة وجهات رئيسية تشمل مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ووسط مدينة دبي (داون تاون)، وعدة مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية. وبمرور الوقت، ومع ارتفاع أحجام المرور والزيادات المرتبطة بالفعاليات، أصبح الدوار نقطة اختناق، خاصة خلال ساعات الذروة.

ولمعالجة ذلك، تقوم هيئة الطرق والمواصلات بـ: