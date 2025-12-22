جسور المركز التجاري: خارطة دبي الجديدة للتنقل الذكي والسريع

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) جسرين جديدين عند دوار المركز التجاري المزدحم قبل الموعد المحدد، مما يمثل علامة فارقة في مشروع إعادة تطوير أحد أهم التقاطعات في المدينة بتكلفة 696 مليون درهم.1
الافتتاح المبكر، الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد، هو جزء من مشروع أوسع سيؤدي في النهاية إلى استبدال الدوار الحالي بنظام مروري متعدد المستويات مصمم لتقليل التأخير، وتخفيف الازدحام، وتحسين الربط بين بعض أكثر مناطق دبي حيوية.
ولكن ما هو بالضبط "مشروع تطوير دوار المركز التجاري"، ومتى سيكتمل، وكيف يُتوقع أن يخفف من الاختناقات المرورية المزمنة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.
هو عملية تطوير شاملة للبنية التحتية تستهدف تقاطعاً حيوياً يربط طريق الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس.
يخدم هذا التقاء الممرات المرورية عالية الكثافة وجهات رئيسية تشمل مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ووسط مدينة دبي (داون تاون)، وعدة مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية. وبمرور الوقت، ومع ارتفاع أحجام المرور والزيادات المرتبطة بالفعاليات، أصبح الدوار نقطة اختناق، خاصة خلال ساعات الذروة.
ولمعالجة ذلك، تقوم هيئة الطرق والمواصلات بـ:
إنشاء خمسة جسور جديدة بطول إجمالي يصل إلى 5,000 متر.
تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية.
فصل الحركات المرورية الرئيسية عمودياً لتقليل التداخل والازدحام الناتج عن التوقف والتحرك المستمر.
تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 696 مليون درهم، ويتم تنفيذ البناء على مراحل.
تم الآن افتتاح جسرين أمام حركة المرور قبل الموعد المحدد أصلاً في منتصف يناير. ويخدم هذان الجسران حركة المرور القادمة من شارع الثاني من ديسمبر باتجاه شارع الشيخ راشد وشارع المجلس، الذي يتصل بشارع المستقبل.
مواصفات كل جسر:
يوفر حارتين في كلا الاتجاهين.
يبلغ طولهما المشترك 2,000 متر.
يمكنهما استيعاب حوالي 6,000 مركبة في الساعة.2
وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات، أدى الافتتاح إلى تقليل زمن الرحلة من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع المجلس وشارع المستقبل وشارع قصر زعبيل من 10 دقائق إلى دقيقتين فقط، مع تخفيف الازدحام عند الدوار نفسه. وقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع قرابة 50%، مع التخطيط لافتتاحات مرحلية أخرى على مدار العامين المقبلين.
في قلب المشروع تكمن فكرة بسيطة: إزالة الحركات المرورية الأثقل من التقاطع السطحي والسماح لها بالتدفق بحرية على الجسور، مما يقلل التأخير للجميع. إليك كيف سينعكس ذلك على السائقين:
1. من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع الشيخ راشد / شارع المجلس (مفتوح الآن):
السائقون المتجهون من شارع الثاني من ديسمبر نحو شارع الشيخ راشد أو شارع المجلس لم يعودوا بحاجة للمرور عبر الدوار؛ حيث تسمح الجسور المفتوحة حديثاً بتجاوز التقاطع تماماً، مما يقلل زمن الرحلة من 10 دقائق إلى دقيقتين ويخفف الضغط على الحركة السطحية.
2. من طريق الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد (الافتتاح في مارس 2026):
سيسمح جسر في المستوى الثاني بتدفق حركة المرور من طريق الشيخ زايد مباشرة نحو شارع الشيخ خليفة بن زايد، مما يلغي الحاجة للمرور عبر إشارات متعددة. وتقدر الهيئة أن هذا سيقلل زمن السفر على هذا المسار من ست دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، وهو تحسن كبير للمتجهين نحو ديرة.
3. من شارع الشيخ راشد / شارع المجلس إلى شارع الثاني من ديسمبر (الافتتاح في أكتوبر 2026):
سيخدم جسران إضافيان حركة المرور المتجهة من شارع الشيخ راشد وشارع المجلس نحو شارع الثاني من ديسمبر، مما يخلق تدفقاً مستمراً في كلا الاتجاهين. وستعمل هذه الجسور معاً على إزالة عدة حركات انعطاف رئيسية من التقاطع السطحي.
بمجرد اكتماله بالكامل، تقول هيئة الطرق والمواصلات إن المشروع سيؤدي إلى:
تقليل متوسط التأخير عند التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط.
تقليل أزمنة الرحلات بشكل كبير عبر وسط مدينة دبي.
تحسين الوصول إلى الوجهات الرئيسية مثل مركز دبي التجاري العالمي، خاصة خلال المعارض والفعاليات الكبرى.
تعزيز الربط بين طريق الشيخ زايد، وشارع الشيخ خليفة بن زايد، والممرات المحيطة.
المشروع مصمم ليس فقط لمعالجة الازدحام الحالي، ولكن أيضاً لاستيعاب النمو المروري المستقبلي في واحدة من أكثر مناطق دبي نشاطاً اقتصادياً.
يعد تطوير دوار المركز التجاري جزءاً من خطة رئيسية أوسع تشمل أيضاً إعادة تطوير شارع المستقبل، الممتد من شارع قصر زعبيل إلى شارع المركز المالي، مع استهداف الانتهاء الإجمالي للمشروع في عام 2027.3