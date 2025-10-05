جسر جديد يتيح للقادمين من أبوظبي الوصول المباشر إلى مول الإمارات في دقيقة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالشراكة مع ماجد الفطيم العقارية، جسراً جديداً بطول 300 متر على شارع الشيخ زايد، يتيح للسائقين القادمين من أبوظبي وجبل علي الوصول المباشر إلى مول الإمارات.

من المتوقع أن يُقلص الجسر أحادي المسار، الذي يستوعب ما يصل إلى 900 مركبة في الساعة، وقت الوصول إلى المركز التجاري من عشر دقائق إلى دقيقة واحدة فقط. كما حوّل المشروع الطريق المجاور لفندق كمبينسكي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، وشمل تحسينات في مداخل المركز التجاري، والطرق المحيطة، والتقاطعات، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن المشروع يهدف إلى "تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل السكان والزوار بين مختلف المناطق".

وتضمنت الأعمال بناء الجسر الجديد، وتوسعة الطريق المنحدر جنوباً عند تقاطع أم سقيم، وتطوير التقاطع نفسه لتسهيل وصول المركبات القادمة من شارع أم سقيم إلى مواقف السيارات في المركز التجاري.

قامت هيئة الطرق والمواصلات بتطوير 2.5 كيلومتر من الطرق المستوية المحيطة بالمول، وتطوير ستة تقاطعات مزوّدة بإشارات ضوئية، وتعديل موقف الحافلات في محطة مترو مول الإمارات. وشمل المشروع تحسين مسارات المشاة والدراجات، وتعبيد الطرق، والإنارة، وإشارات المرور، وتصريف مياه الأمطار، وأعمال التشجير. وصرح الطاير قائلاً: "يعزز الجسر الجديد كفاءة الحركة المرورية، ويرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق المحيطة بالمول".

يجذب مول الإمارات، الذي افتُتح عام ٢٠٠٥، أكثر من ٤٠ مليون زائر سنويًا. واحتفالًا بالذكرى العشرين لتأسيسه، أعلنت شركة ماجد الفطيم، المشغلة للمركز، عن مشروع إعادة تطوير للمركز بتكلفة ٥ مليارات درهم. سيضيف هذا التوسع ٢٠ ألف متر مربع من مساحات التجزئة لما يصل إلى ١٠٠ منفذ جديد للأزياء الفاخرة وأسلوب الحياة. كما سيضم المركز نادٍ صحيًا جديدًا، ومركزًا ثقافيًا، ومنطقة مخصصة للمطاعم، بالإضافة إلى تحديثات شاملة للبنية التحتية.

ويضم مول الإمارات أيضًا ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم - فندق كمبينسكي، وفندق نوفوتيل سويتس مول أفينيو دبي، وفندق شيراتون مول الإمارات - وهو متصل مباشرة بمحطة مترو مول الإمارات عبر جسر للمشاة.