جسر جديد بمسارين على شارع الشيخ راشد لتسهيل حركة المرور
افتتح الجسر الثاني لمشروع تحسين محور الشندغة، والذي سيسهل حركة المرور من تقاطع شارع الميناء وشارع الشيخ راشد إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ راشد.
ويبلغ طول الجسر 605 أمتار، ويتألف من حارتين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية المصممة للجسر 3200 مركبة في الساعة، بحسب هيئة الطرق والمواصلات.
وتتضمن المرحلة الرابعة من مشروع تحسين محور الشندغة إنشاء أربعة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومتر بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 19.400 مركبة في الساعة عبر جميع المسارات.
افتتح أول جسر في ديسمبر 2024، ويساعد على تدفق الحركة المرورية من تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ راشد باتجاه شارع الميناء وتقاطع الصقر، ويبلغ طول الجسر 1335 متراً، ويضم ثلاثة مسارات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 4800 مركبة في الساعة.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ جسر آخر في الربع الثاني من عام 2025، ويدعم حركة المرور من شارع الميناء إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ راشد، ويبلغ طول الجسر 1210 أمتار، ويستوعب 4800 مركبة في الساعة.
كما من المقرر إنجاز جسر ثالث في الربع الثاني من عام 2025 لتسهيل حركة المرور من شارع الميناء إلى شارع الوصل، ويبلغ طول الجسر 780 متراً، ويستوعب 4800 مركبة في الساعة.
وتتضمن المرحلة الرابعة أيضاً إنشاء جسر جديد من المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025، ويتكون الجسر من مسارين، ويسهل الحركة المرورية من شارع جميرا باتجاه شارع الميناء وتقاطع الصقر، ويبلغ طول الجسر 985 متراً، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3200 مركبة في الساعة.
ويتضمن المشروع أيضاً تطوير 4.8 كيلومتر من الطرق، إلى جانب تحسين التقاطعات السطحية على شارع جميرا وشارع الميناء وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إنشاء جسرين للمشاة - أحدهما على شارع الشيخ راشد والآخر على شارع الميناء. ويشمل نطاق العمل إنارة الشوارع وأنظمة المرور وشبكات تصريف مياه الأمطار وأنظمة الري.
يتماشى مشروع تحسين محور الشندغة مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال معالجة التطوير الحضري والبنية التحتية المستمرة على طول المحور، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة من خلال تحسين شبكة الطرق وضمان انسيابية حركة المرور.
ويُعد مشروع تطوير محور الشندغة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات حالياً، ويمتد على طول 13 كيلومتراً، ويشمل شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة. ويتضمن المشروع تطوير 15 تقاطعاً ويخدم كلاً من ديرة وبر دبي، بالإضافة إلى مشاريع بارزة مثل جزر دبي وواجهة ديرة البحرية ومدينة دبي الملاحية وميناء راشد.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع مليون نسمة من خلال ضمان انسيابية حركة المرور على طول محور الشندغة، وتحسين سعة الطرق وكفاءتها التشغيلية، وتقليص وقت السفر من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز معايير السلامة المرورية، مع تقدير وفورات التكلفة المتوقعة من تقليل وقت السفر بنحو 45 مليار درهم على مدى السنوات العشرين المقبلة.