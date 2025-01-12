جسر جديد بمسارين على شارع الشيخ راشد لتسهيل حركة المرور

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع مليون نسمة من خلال ضمان انسيابية حركة المرور على طول محور الشندغة، وتحسين سعة الطرق وكفاءتها التشغيلية، وتقليص وقت السفر من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز معايير السلامة المرورية، مع تقدير وفورات التكلفة المتوقعة من تقليل وقت السفر بنحو 45 مليار درهم على مدى السنوات العشرين المقبلة.