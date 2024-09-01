جسران جديدان في زعبيل والقوز 1

الجداف - سيتم إضافة حارة جديدة لتحسين انسيابية الحركة المرورية باتجاه ديرة، كما سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق في القطاع الواقع بين تقاطع شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي بنحو 2000 مركبة في الساعة، كما تشمل الأعمال إنشاء جسر جديد في زعبيل، وسيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 850 متراً لربط الحركة المرورية من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد.

منطقة ميدان على شارع الخيل - إنشاء جسر بطول 610 أمتار بحارتين بين تقاطع شارعي الميدان ورأس الخور، بسعة 3200 مركبة في الساعة، لربط الحركة المرورية من شارع ميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما سيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً لربط الحركة المرورية من شارع الخيل باتجاه شارع رأس الخور.

القوز 1 على طريق الخيل - تشمل الأعمال افتتاح الجسر الجديد في القوز 1. سيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 مترًا لربط حركة المرور من طريق الخيل إلى شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان.

غدير الطير على شارع الخيل - إنشاء جسر بطول 640 متراً بحارتين بين تقاطع شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، بسعة 3200 مركبة في الساعة لتسهيل حركة المرور من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما سيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً لربط حركة المرور من شارع الخيل إلى شارع الميدان.