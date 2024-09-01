جسران جديدان في زعبيل والقوز 1
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسرين رئيسيين في منطقتي زعبيل والقوز 1 على شارع الخيل باتجاه جبل علي، ويبلغ طول الجسرين المكتملين 1350 متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للجسور نحو 8 آلاف مركبة في الساعة.
ويأتي افتتاح الجسرين ضمن مشروع أوسع تنفذه الهيئة يهدف إلى خفض زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19,600 مركبة في الساعة.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجاز 80% من مشروع تطوير طريق الخيل، الذي يتضمن إنشاء جسور بطول 3300 متر وتوسعة حارات بطول 6820 متراً.
وتنتشر هذه التحسينات على 7 مواقع على شارع الخيل، وتغطي الجداف، وخليج الأعمال، وزعبيل، وميدان، والقوز 1، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية.
افتتاح جسرين
زعبيل – يربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر 4800 مركبة في الساعة.
القوز 1 - جسر بطول 650 متراً بحارتين يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر 3200 مركبة في الساعة.
مواقع أعمال التحسين
وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن المشروع يشمل أعمال تحسينات في سبعة مواقع على طول شارع الخيل، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 80%.
الجداف - سيتم إضافة حارة جديدة لتحسين انسيابية الحركة المرورية باتجاه ديرة، كما سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق في القطاع الواقع بين تقاطع شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي بنحو 2000 مركبة في الساعة، كما تشمل الأعمال إنشاء جسر جديد في زعبيل، وسيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 850 متراً لربط الحركة المرورية من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد.
منطقة ميدان على شارع الخيل - إنشاء جسر بطول 610 أمتار بحارتين بين تقاطع شارعي الميدان ورأس الخور، بسعة 3200 مركبة في الساعة، لربط الحركة المرورية من شارع ميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما سيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً لربط الحركة المرورية من شارع الخيل باتجاه شارع رأس الخور.
القوز 1 على طريق الخيل - تشمل الأعمال افتتاح الجسر الجديد في القوز 1. سيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 مترًا لربط حركة المرور من طريق الخيل إلى شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان.
غدير الطير على شارع الخيل - إنشاء جسر بطول 640 متراً بحارتين بين تقاطع شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، بسعة 3200 مركبة في الساعة لتسهيل حركة المرور من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما سيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً لربط حركة المرور من شارع الخيل إلى شارع الميدان.
قرية جميرا الدائرية على طريق الخيل - إنشاء جسر بطول 700 متر بحارتين بين تقاطع شارع حصة وشارع الخميلة، بسعة 3200 مركبة في الساعة لربط حركة المرور من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما سيتم إجراء تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر لربط حركة المرور من قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.
وفي مايو الماضي، استكملت هيئة الطرق والمواصلات أعمال التوسعة في منطقتي الجداف والخليج التجاري، حيث تمت إضافة حارة جديدة بطول 600 متر على طريق الخيل في منطقة الجداف لتحسين الحركة المرورية باتجاه ديرة، مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بنحو 2000 مركبة في الساعة.
وتم إضافة حارة جديدة بطول 435 متراً لتحسين انسيابية الحركة المرورية من شارع الخيل باتجاه منطقة الخليج التجاري وتحسين السلامة المرورية باتجاه جبل علي، ووفقاً للخطة سيتم افتتاح ثلاثة جسور في ثلاثة مواقع بنهاية أكتوبر الجاري لخدمة الحركة المرورية باتجاه ديرة.
وقال الطاير: يعد مشروع تطوير شارع الخيل أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى تطوير محاور الطرق الموازية والمساندة لشوارع الشيخ زايد ومحمد بن زايد والإمارات، مشيراً إلى أن شارع الخيل يعد من الشرايين الحيوية في إمارة دبي، ويمتد من معبر الخليج التجاري إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من خمسة مسارات في كل اتجاه، ويتسع لأكثر من ستة مسارات في بعض المقاطع.