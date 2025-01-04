جسران جديدان في أبوظبي يقللان وقت السفر بنسبة 80%

بالإضافة إلى ذلك، تم ترقية أكثر من 46 ألف متر مربع من المناظر الطبيعية في الشوارع، وتم استخدام 15.354 متر مكعب من الخرسانة في بنائها. واكتمل المشروع بأكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل آمنة، محققًا بذلك إنجازًا رئيسيًا في مجال السلامة من خلال الانتهاء دون أي حوادث مضيعة للوقت.