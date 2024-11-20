توسيع خدمة الحافلات بين المدن في دبي لتحسين التكامل مع وسائل النقل الجماعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن ذلك يوم الأربعاء في أعقاب جلسة "تحدث إلينا" الافتراضية التي عقدتها مؤخرًا، حيث تلقت العديد من المقترحات والآراء والأفكار من الركاب. وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن "المناقشات غطت خطوط الحافلات الداخلية في مختلف مناطق دبي والخطوط بين المدن التي تربط دبي بالإمارات الأخرى في جميع أنحاء الإمارات".