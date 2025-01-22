تنفيذ تمرين "درع الوطن 2" في أبوظبي

وكانت الجهات المختصة في أم القيوين ورأس الخيمة قد أجرت في وقت سابق تمريناً استراتيجياً ضمن التدريبات الأمنية المستمرة، حيث تم تنفيذ التمرين في 21 يناير الماضي، وطلب من الجمهور التعاون والسماح للوحدات بالمرور بحرية، وذلك لضمان سلامة وفعالية العملية.