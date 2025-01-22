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تنفيذ تمرين "درع الوطن 2" في أبوظبي
أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستنفذ تمريناً ميدانياً تشارك فيه وحدات عسكرية وطائرات هليكوبتر في منطقة مصفح ظهر االيوم
أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستنفذ تمريناً ميدانياً تشارك فيه وحدات عسكرية وطائرات هليكوبتر في منطقة مصفح ظهر االيوم 22 يناير الجاري.
وقالت شرطة أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يتعين على أفراد الجمهور الامتناع عن التقاط الصور، والحفاظ على مسافة من المنطقة، وإفساح الطريق لوحدات الشرطة. وسيتم تنفيذ التمرين في إطار عملية "درع الوطن 2".
وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الاستراتيجيين.
وكانت الجهات المختصة في أم القيوين ورأس الخيمة قد أجرت في وقت سابق تمريناً استراتيجياً ضمن التدريبات الأمنية المستمرة، حيث تم تنفيذ التمرين في 21 يناير الماضي، وطلب من الجمهور التعاون والسماح للوحدات بالمرور بحرية، وذلك لضمان سلامة وفعالية العملية.