تمديد مواعيد مترو دبي لمواكبة ذروة السفر

كما صرحت مطارات دبي إنها ستستضيف أكثر من نصف مليون مسافر في الفترة من 31 أغسطس إلى الأول من سبتمبر. ومن المقرر أن يكون الأول من سبتمبر هو اليوم الأكثر ازدحاماً حيث يستقبل مطار دبي الدولي عدد 291 ألف مسافر.