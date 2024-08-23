تمديد مواعيد مترو دبي لمواكبة ذروة السفر
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، عن تمديد ساعات تشغيل مترو دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت الهيئة إن ساعات العمل ستكون من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية صباحاً حتى يوم السبت 24 أغسطس، ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية صباحاً يوم الأحد 25 أغسطس.
أعلن مطار دبي الدولي، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، اليوم الأربعاء، أنه سيشهد مرور 3.43 مليون مسافر خلال الأيام الـ13 المقبلة، مع عودة السكان من عطلاتهم الصيفية.
كما صرحت مطارات دبي إنها ستستضيف أكثر من نصف مليون مسافر في الفترة من 31 أغسطس إلى الأول من سبتمبر. ومن المقرر أن يكون الأول من سبتمبر هو اليوم الأكثر ازدحاماً حيث يستقبل مطار دبي الدولي عدد 291 ألف مسافر.
وكان مطار دبي قج أعلن في وقت سابق من الشهر أن دبي استقبلت 44.9 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.