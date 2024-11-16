تمديد مواعيد مترو دبي اليوم وغداً لاحتفالات هندية
مددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساعات تشغيل المترو من الساعة الخامسة صباح اليوم السبت 16 نوفمبر إلى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأحد 17 نوفمبر.
تم تمديد هذا التوقيت لاستيعاب الأفراد الذين سيحضرون فعالية يوم الإمارات تحب الهند.
ستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات الجالية الهندية بمهرجان الأضواء "ديوالي" من خلال حدث كبير في حديقة زعبيل في دبي يوم السبت 16 نوفمبر.
ومن المتوقع أن تستقطب الاحتفالات 40 ألف شخص، وستعرض تنوع الثقافة الهندية من خلال مجموعة نابضة بالحياة من الأنشطة الثقافية والفنية والموسيقية والفلكلورية، بما في ذلك جزء خاص يكرم الإنجازات البارزة للهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسوف يسلط الضوء على الانسجام والتنوع في الفولكلور والثقافة والفنون الهندية.
تم تحديد حفلات موسيقية مجانية مع بادشاه وجونيتا غاندي وفرقة الروك الإندي أفيال الذين من المقرر أن يقدموا عروضهم.
ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 11 مساءً.
كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توفير مواقف للسيارات في محيط حديقة زعبيل من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل يوم السبت 16 نوفمبر.
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حافلات مكوكية مجانية متاحة أيضًا من مواقف السيارات في نادي الوصل لكرة القدم وفي قرية بوم من وإلى موقع الحدث.