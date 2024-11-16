تمديد مواعيد مترو دبي اليوم وغداً لاحتفالات هندية

ومن المتوقع أن تستقطب الاحتفالات 40 ألف شخص، وستعرض تنوع الثقافة الهندية من خلال مجموعة نابضة بالحياة من الأنشطة الثقافية والفنية والموسيقية والفلكلورية، بما في ذلك جزء خاص يكرم الإنجازات البارزة للهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة.