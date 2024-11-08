تمديد مواعيد مترو دبي الأحد لمواكبة الفعاليات الرياضية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، أن .

وتم تمديد هذا التوقيت لاستيعاب الأفراد الذين سينضمون إلى سباق دبي، ويعود مهرجان دبي للدراجات الهوائية، أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، في نسخته الخامسة يوم الأحد. يتيح هذا الحدث للجميع - بغض النظر عن العمر أو القدرة - فرصة تجربة دبي على عجلتين (أو أكثر).

سيتم فتح مسارات دبي رايد أمام الجمهور في الساعة الخامسة صباحًا، حيث يبدأ راكبو الدراجات رحلتهم في الساعة 6.15 صباحًا وتنتهي في الساعة 8 صباحًا.

سيقدم مسار التحدي البالغ طوله 12 كيلومترًا بالإضافة إلى لفات السرعة فرصة فريدة لتجربة الإثارة التي يوفرها ركوب الدراجات عالية السرعة على شارع الشيخ زايد.

للانضمام إلى السباق، يتعين على المشاركين الحفاظ على سرعة لا تقل عن 30 كيلومترًا في الساعة. كما يتعين عليهم قيادة دراجة قادرة على الحفاظ على هذه السرعة واتباع تعليمات مراقبي سباق دبي.

وسيستمتع المقيمون والسياح المشاركون في الحدث أيضًا بتأجير الدراجات مجانًا حيث أبرمت شركة كريم لتأجير الدراجات شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.