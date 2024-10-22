تكريم 64 مدرباً و4 معاهد لتعليم القيادة في دبي
كرمت هيئة الطرق والمواصلات، الثلاثاء، أربعة معاهد لتعليم قيادة السيارات و64 مدرباً في دبي، «لحصولهم على أعلى النتائج في أهداف خدمة تدريب السائقين».
وتقوم إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات بإجراء تقييم سنوي للمدربين، واختيار أفضل المدربين بناءً على معايير التقييم والتقدير المعمول بها. وفي الوقت نفسه، يتم الاعتراف بمعاهد تعليم القيادة "على أساس تحقيق أعلى الدرجات في خدمة اختبار السائقين وأقل معدل حوادث مرورية بين السائقين الحاصلين على تراخيص جديدة والذين تدربوا في تلك المعاهد".
وتشمل مدارس تعليم القيادة التي تم تكريمها مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات، ومركز دبي لتعليم قيادة السيارات، ومعهد مواصلات الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومعهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
وأشارت الهيئة إلى أن "مبادرة تكريم مدربي ومدارس تعليم القيادة المتميزين تعكس التزامنا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الصحة والسلامة والأمن ورضا العملاء والشراكة مع القطاع الخاص".
وأشادت هيئة الطرق والمواصلات بالروح التنافسية بين الفائزين، وأثنت على "التزامهم بالارتقاء المستمر بالخدمات التي تدعم رؤية أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التنقل السلس والمستدام".