تكريم 64 مدرباً و4 معاهد لتعليم القيادة في دبي

وتقوم إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات بإجراء تقييم سنوي للمدربين، واختيار أفضل المدربين بناءً على معايير التقييم والتقدير المعمول بها. وفي الوقت نفسه، يتم الاعتراف بمعاهد تعليم القيادة "على أساس تحقيق أعلى الدرجات في خدمة اختبار السائقين وأقل معدل حوادث مرورية بين السائقين الحاصلين على تراخيص جديدة والذين تدربوا في تلك المعاهد".