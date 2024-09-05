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تغيير اسم محطة مترو المشرق إلى"إنشورانس ماركت"
سيظل اسم المحطة مرتبطاً بالشركة لمدة 10 سنوات.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اليوم الخميس عن تغيير اسم محطة "مترو المشرق" إلى محطة "مترو إنشورانس ماركت".
تقع هذه المحطة على الخط الأحمر بين محطتي "مول الإمارات" و"مدينة دبي للإنترنت"، وتتمتع بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد.
تعتبر "إنشورانس ماركت دوت كوم" (InsuranceMarket.ae) واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في الإمارات منذ عام 1995. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيظل اسم المحطة مرتبطاً بالشركة لمدة 10 سنوات.