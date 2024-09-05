تغيير اسم محطة مترو المشرق إلى"إنشورانس ماركت"

تعتبر "إنشورانس ماركت دوت كوم" (InsuranceMarket.ae) واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في الإمارات منذ عام 1995. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيظل اسم المحطة مرتبطاً بالشركة لمدة 10 سنوات.