تغييرات مؤقتة في مسارات الحافلات بين دبي وأبوظبي بمناسبة العيد الوطني

سيعمل الخط 108 أيام الجمعة والسبت والأحد والعطلات الرسمية وخلال المناسبات الخاصة. تبدأ ساعات الخدمة من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 1 صباحًا في اليوم التالي، مع 11 رحلة في كل اتجاه يوميًا وبتردد 60 دقيقة.