تغييرات مؤقتة في مسارات الحافلات بين دبي وأبوظبي بمناسبة العيد الوطني
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديلات مؤقتة على خطوط الحافلات بين دبي وأبوظبي، اعتباراً من اليوم وحتى 3 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة إن مسار الخط E100 سيتم تحويله من محطة حافلات الغبيبة إلى محطة حافلات ابن بطوطة باتجاه أبوظبي.
سيتم تشغيل خط E102 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى محطة حافلات شعبية مصفح في أبوظبي.
وبينما يستعد المقيمون للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع طويلة ومع التوقعات بحدوث ازدحام شديد، يمكن للمسافرين أيضًا استقلال سيارة أجرة إلى أبو ظبي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة تجريبية جديدة لمشاركة سيارات الأجرة بين دبي وأبوظبي، في مبادرة من شأنها مساعدة الركاب على توفير ما يصل إلى 75% من تكاليف السفر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن دبي ستطلق ثلاثة خطوط جديدة للحافلات اعتباراً من اليوم الجمعة 29 نوفمبر، بما في ذلك الخط 108، الذي يربط مباشرة محطة حافلات السطوة بالقرية العالمية.
سيعمل الخط 108 أيام الجمعة والسبت والأحد والعطلات الرسمية وخلال المناسبات الخاصة. تبدأ ساعات الخدمة من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 1 صباحًا في اليوم التالي، مع 11 رحلة في كل اتجاه يوميًا وبتردد 60 دقيقة.
المساران الجديدان الآخران هما المسار F63 والمسار J05.