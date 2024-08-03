تغييرات في رحلات مترو دبي اعتباراً من اليوم
اعتباراً من اليوم السبت 3 أغسطس، ستكون هناك رحلات منفصلة لمترو دبي لمحطتي مترو إكسبو 2020 والإمارات العربية المتحدة للصرافة.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) عن هذا التغيير يوم أمس الجمعة في منشور على X.
وهذا يعني أنه سيتعين على المتجهين إلى محطة مترو الإمارات العربية المتحدة للصرافة أو محطة مترو إكسبو 2020 على الخط الأحمر التأكد من ركوبهم القطار الصحيح للوصول إلى وجهتهم.
ومن المتوقع أن تشير شاشات العرض في محطات المترو إلى مسار القطار، لذا نحث الركاب على التحقق مرة أخرى من المعلومات قبل الدخول إلى المقصورة.
وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن الخط الأحمر لمترو دبي سيعمل على تشغيل تقاطع Y (نقطة التقاء لثلاثة خطوط سكك حديدية) للتخلص من حاجة الركاب للتبادل في محطة مترو جبل علي. وهذا يعني أن المسافرين من سنتربوينت إلى الإمارات العربية المتحدة للصرافة والعكس لن يحتاجوا بعد الآن إلى النزول وتغيير القطارات في محطة تقاطع جبل علي.
وفي يونيو أعلن المجلس التنفيذي لدبي عن إضافة المزيد من المحطات خلال السنوات القليلة المقبلة. ويهدف التوسع إلى زيادة عدد المحطات العاملة حالياً على مساحة 84 كيلومتراً مربعاً من 64 محطة إلى 96 محطة على مساحة 140 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2030. ويهدف إلى تغطية 140 محطة على مساحة 228 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040.
ويهدف توسعة مترو دبي إلى زيادة حصة وسائل النقل العام في جميع أنحاء الإمارة إلى 45 في المائة، وخفض انبعاثات الكربون إلى 16 طناً للفرد، وتحسين كفاءة وراحة النقل المستدام، وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات.