تغييرات في رحلات مترو دبي اعتباراً من اليوم

وهذا يعني أنه سيتعين على المتجهين إلى محطة مترو الإمارات العربية المتحدة للصرافة أو محطة مترو إكسبو 2020 على الخط الأحمر التأكد من ركوبهم القطار الصحيح للوصول إلى وجهتهم.

ومن المتوقع أن تشير شاشات العرض في محطات المترو إلى مسار القطار، لذا نحث الركاب على التحقق مرة أخرى من المعلومات قبل الدخول إلى المقصورة.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن الخط الأحمر لمترو دبي سيعمل على تشغيل تقاطع Y (نقطة التقاء لثلاثة خطوط سكك حديدية) للتخلص من حاجة الركاب للتبادل في محطة مترو جبل علي. وهذا يعني أن المسافرين من سنتربوينت إلى الإمارات العربية المتحدة للصرافة والعكس لن يحتاجوا بعد الآن إلى النزول وتغيير القطارات في محطة تقاطع جبل علي.