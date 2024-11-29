تغييرات جديدة في رسوم"سالك"ومواقف السيارات 2025

وتحدد سياسة التعرفة المتغيرة لمواقف السيارات، المقرر تطبيقها في نهاية مارس 2025، رسوم المواقف بواقع 6 دراهم للساعة للمواقف المميزة و 4 دراهم للساعة للمواقف العامة الأخرى المدفوعة خلال ساعات الذروة الصباحية (من 8 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 عصراً إلى 8 مساءً). وستظل التعرفة دون تغيير خلال ساعات الذروة (من 10 صباحاً إلى 4 عصراً) و (من 8 مساءً إلى 10 مساءً). وستكون مواقف السيارات مجانية ليلاً من 10 مساءً إلى 8 صباحاً وطوال أيام الأحد.