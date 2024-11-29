تغييرات جديدة في رسوم"سالك"ومواقف السيارات 2025
كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين حركة المرور في المدينة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستطبق سياسات التسعير المتغير لرسوم الطرق (سالك) ونظام التعرفة المتغيرة لمواقف السيارات، بما في ذلك تعرفة مواقف السيارات الخاصة بالفعاليات.
وسيوفر نظام التسعير المتغير لرسوم الطرق (سالك)، المقرر إطلاقه في نهاية يناير 2025، لسائقي السيارات المرور مجاناً بين الساعة الواحدة صباحاً والسادسة صباحاً.
وتبلغ رسوم المرور خلال أيام الأسبوع 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). وفي غير ساعات الذروة، (بين 10 صباحاً و 4 عصراً)، و (من 8 مساءً إلى 1 صباحاً)، تبلغ رسوم المرور 4 دراهم. وفي أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة والأحداث الكبرى، تبلغ رسوم المرور 4 دراهم طوال اليوم ومجاناً من 1 صباحاً إلى 6 صباحاً.
وتحدد سياسة التعرفة المتغيرة لمواقف السيارات، المقرر تطبيقها في نهاية مارس 2025، رسوم المواقف بواقع 6 دراهم للساعة للمواقف المميزة و 4 دراهم للساعة للمواقف العامة الأخرى المدفوعة خلال ساعات الذروة الصباحية (من 8 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 عصراً إلى 8 مساءً). وستظل التعرفة دون تغيير خلال ساعات الذروة (من 10 صباحاً إلى 4 عصراً) و (من 8 مساءً إلى 10 مساءً). وستكون مواقف السيارات مجانية ليلاً من 10 مساءً إلى 8 صباحاً وطوال أيام الأحد.
سياسة التسعير مع الازدحام
وتتضمن سياسة التسعير في حالات الازدحام فرض رسوم قدرها 25 درهماً إماراتياً في الساعة في مناطق الفعاليات على مواقف السيارات العامة المدفوعة بالقرب من مناطق الفعاليات. وسيتم تطبيق هذه السياسة مبدئياً حول مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى، بدءاً من فبراير 2025.