تعديل تعرفة سالك تزامناً مع فعالية "تحدي دبي للجري"

أعلنت سالك يوم الجمعة عن تحديثات لرسوم المرور ليوم الأحد (23 نوفمبر) تماشياً مع فعالية تحدي دبي للجري.
خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 6 صباحاً حتى 10 صباحاً، سيتم احتساب رسوم قدرها 6 دراهم، بزيادة قدرها درهمان عن التعرفة المعتادة البالغة 4 دراهم في أيام الأحد.
وفي ساعات الذروة المسائية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً ستظل التعرفة 4 دراهم. كما ستطبق التعرفة المنخفضة البالغة 4 دراهم من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً ومن 8 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل، بحسب تأكيدات سالك على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.
تُنظم فعالية تحدي دبي للجري، وهي جزء من تحدي دبي للياقة لهذا الشهر، حيث تتيح للمشاركين المسجلين أوقات انطلاق مرنة تبدأ من الساعة 4 صباحاً. يبدأ السباق رسمياً عند الساعة 6:30 صباحاً، ويغلق خط البداية عند الساعة 8 صباحاً.
يبدأ مسار الخمسة كيلومترات من شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل، ويمر بجانب برج خليفة وأوبرا دبي، وينتهي قرب دبي مول. وهو مسار مستوٍ ومناسب للعدائين من جميع الأعمار والقدرات.
يبدأ مسار العشرة كيلومترات بالقرب من متحف المستقبل، ويعبر جسر قناة دبي المائية، ثم يدور على طول شارع الشيخ زايد وينتهي بالقرب من بوابة مركز دبي المالي العالمي. وهو مسار مخصص للعدائين ذوي الخبرة الأكبر.