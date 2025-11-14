تعديلات مرورية في دبي خلال ترايثلون دبي T100 العالمي نهاية الأسبوع

في مقطع فيديو مرفق، أوضحت الهيئة توقع تأخيرات في عدة طرق. يوم السبت 16 نوفمبر، من المتوقع حدوث تأخيرات في شارع الأثر – طريق الحديقة وطريق الميدان من الساعة 6:45 صباحاً حتى 8:30 صباحاً، ومن 11:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، ومن 1:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً.