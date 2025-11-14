تعديلات مرورية في دبي خلال ترايثلون دبي T100 العالمي نهاية الأسبوع

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنويهاً لإعلام السكان بالطرق المتأثرة ببطولة العالم للترايثلون T100، التي ستُقام يومي السبت 15 نوفمبر والأحد 16 نوفمبر.
حثّت هيئة الطرق والمواصلات السائقين على التحقق من الطرق المتأثرة وإتاحة وقت إضافي للرحلات لضمان انسيابية الحركة في أنحاء المدينة خلال الحدث.
في مقطع فيديو مرفق، أوضحت الهيئة توقع تأخيرات في عدة طرق. يوم السبت 16 نوفمبر، من المتوقع حدوث تأخيرات في شارع الأثر – طريق الحديقة وطريق الميدان من الساعة 6:45 صباحاً حتى 8:30 صباحاً، ومن 11:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، ومن 1:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً.
أما يوم الأحد 16 نوفمبر، فستتأثر الطرق التالية: شارع الأثر – طريق الحديقة، وطريق الميدان – شارع المنامة، من الساعة 6:45 صباحاً حتى 12 ظهراً.
شاهد الفيديو لفهم الطرق المتأثرة:
كما قامت شركة “سالك” بتعديل رسوم التعرفة المرورية يوم الأحد بمناسبة سباق الترايثلون T100، وهو حدث سنوي يشارك فيه رياضيون عالميون يتحدّون مسار السباق الذي يتضمّن سباحة لمسافة كيلومترين، تليها قيادة الدراجة لمسافة 80 كيلومتراً في الصحراء، ثم يُختتم السباق بجري لمسافة 18 كيلومتراً داخل المدينة.