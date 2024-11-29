تعديلات رسوم "سالك" وتأثيراتها على تنقلات السائقين

وسيشهد نظام سالك تعديلات مع نهاية يناير 2025، حيث سيتمكن السائقون من عبور البوابات مجاناً بين الواحدة صباحاً والسادسة صباحاً. أما في أيام الأسبوع، فستصبح الرسوم 6 دراهم (بزيادة درهمين) خلال ساعات الذروة الصباحية (من السادسة إلى العاشرة صباحاً) والمسائية (من الرابعة إلى الثامنة مساءً). وستبقى الرسوم خلال ساعات الازدحام المنخفض، بين العاشرة صباحاً والرابعة مساءً، ومن الثامنة مساءً إلى الواحدة صباحاً، كما هي عند 4 دراهم. أما أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة، فستُفرض رسوم ثابتة بقيمة 4 دراهم طوال اليوم، مع إتاحة المرور المجاني من الواحدة صباحاً حتى السادسة صباحاً.