تطبيق نظام المواقف المدفوعة في هلال نخلة جميرا

بعد التنفيذ الأخير لمواقف السيارات على الشوارع في منطقة "ديسكفري جاردنز" بدبي، أعلنت شركة "باركونيك" (Parkonic) عن بدء تطبيق المواقف المدفوعة في "هلال نخلة جميرا".
دخل نظام المواقف الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير 2026، وسيعمل على مدار 24 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
يتم احتساب رسوم المواقف على الشوارع في "هلال نخلة جميرا" على أساس الساعة، أو جزء منها، حيث تم تحديد التعرفة بـ 10 دراهم للساعة الواحدة. تطبق رسوم المواقف على مدار 24 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، دون وجود فترات وقوف مجانية. وأوضحت شركة المواقف الخاصة أن هذه الأسعار تنطبق على جميع المركبات، بما في ذلك تلك المسجلة تحت فئة أصحاب الهمم (POD).
تعمل منطقة "هلال نخلة جميرا" كمنطقة مواقف مدفوعة بدون تذاكر. حيث يتم التعرف على المركبات من خلال رقم لوحة الترخيص، والذي يعمل كسجل مواقف رقمي. لا توجد تذاكر ورقية، أو أجهزة دفع مواقف، أو بوابات دخول في المنطقة.
وفقاً لشركة "باركونيك"، يمكن للسائقين دفع رسوم المواقف عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) باتباع التعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية في الموقع لبدء جلسة الوقوف.
وفي حال فشل الدفع عبر الرسائل النصية، سيتم خصم رسوم المواقف تلقائياً من حساب "ساليك" الخاص بالمركبة بعد الخروج، وذلك وفقاً لشروط وأحكام "ساليك". ويجب على السكان والزوار ملاحظة أن الدفع النقدي، وأجهزة المواقف، وخيارات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) غير متوفرة في هذا الموقع.
ذكر المشغل أن "سالك" هو وسيلة الدفع الافتراضية للمواقف على الشوارع في "هلال نخلة جميرا"، ما لم يتم تفعيل جلسة وقوف عبر الرسائل النصية القصيرة.
يجب على المركبات التي لا تملك حساب "سالك" أو التي لديها رصيد غير كافٍ في "سالك" الدفع عبر رسائل المواقف النصية، وقد تُطبق رسوم إضافية اعتماداً على مزود خدمة الاتصالات.
تُحتسب رسوم المواقف لكل ساعة أو جزء منها، كما هو موضح على اللوحات الإرشادية في الموقع. وقد يؤدي الفشل في دفع الرسوم المقررة إلى اتخاذ إجراءات تشمل الغرامات، أو الإدراج في القائمة السوداء، أو ملاحقات قانونية من قبل السلطة المختصة.