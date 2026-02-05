تطبيق نظام المواقف المدفوعة في هلال نخلة جميرا

يتم احتساب رسوم المواقف على الشوارع في "هلال نخلة جميرا" على أساس الساعة، أو جزء منها، حيث تم تحديد التعرفة بـ 10 دراهم للساعة الواحدة. تطبق رسوم المواقف على مدار 24 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، دون وجود فترات وقوف مجانية. وأوضحت شركة المواقف الخاصة أن هذه الأسعار تنطبق على جميع المركبات، بما في ذلك تلك المسجلة تحت فئة أصحاب الهمم (POD).