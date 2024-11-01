تشغيل بوابتي "سالك" جديدتين في 24 نوفمبر

وتقع بوابتا التعرفة المرورية الجديدتان في معبر الخليج التجاري على طريق الخيل، والصفا الجنوبية على طريق الشيخ زايد بين شارعي الميدان وأم الشيف، وسترفع عدد بوابات سالك في دبي من ثماني إلى عشر بوابات.