تشغيل بوابتي "سالك" جديدتين في 24 نوفمبر
أعلنت شركة سالك اليوم الجمعة عن تشغيل بوابتي سالك الجديدتين - الخليج التجاري والصفا الجنوبية - اعتباراً من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.
وتقع بوابتا التعرفة المرورية الجديدتان في معبر الخليج التجاري على طريق الخيل، والصفا الجنوبية على طريق الشيخ زايد بين شارعي الميدان وأم الشيف، وسترفع عدد بوابات سالك في دبي من ثماني إلى عشر بوابات.
ويعد طريق الخليج التجاري شرياناً رئيسياً حيث يستخدم الكثير من سائقي السيارات القادمين من الشارقة والنهدة والقصيص هذا الجسر للوصول إلى طريق الخيل، وهو أحد أكثر الطرق المزدحمة في الإمارة.
توقع بانخفاض الازدحام المروري
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لـ"سالك"، إن البوابات الجديدة تهدف إلى تقليل حركة المرور بنسبة تصل إلى 16 في المائة.
وستعمل بوابة معبر الخليج التجاري على تقليل حركة المرور من:
12 إلى 15 بالمائة على طريق الخيل
من 10 إلى 16 بالمائة في شارع الرباط
بوابة الصفا الجنوبية:
سيتم تخفيض الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع ميدان بنسبة 15%
سيتم تحسين انسيابية الحركة المرورية بين شارع المركز المالي وشارع الميدان
ستتم إعادة توزيع الحركة المرورية على شارع الخيل الأول وشارع الأصايل بشكل أوسع.
المزيد سوف يتبع