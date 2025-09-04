ترقية نظام إشارات المرور الذكي في دبي لتحسين انسيابية الحركة

قال العلي إن هيئة الطرق والمواصلات ستواصل أعمال الترقية والتعديل على مراحل متعددة، مع توقع الانتهاء الكامل من المشروع في الربع الثالث من عام 2026. "وبحلول ذلك الوقت، سيتم تحويل حوالي 300 تقاطع إشارات مرور في دبي إلى النظام الجديد من الجيل التالي، مما يوفر تجربة تنقل محسنة لجميع مستخدمي الطرق، سواء كانوا يسافرون بمركباتهم الخاصة، أو باستخدام وسائل النقل العام، أو سيراً على الأقدام، أو باستخدام الدراجات."