ترحيب بغرامات عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة

كما أصبح عبور الطريق من أماكن غير مخصصة على أي طريق من بين المخالفات التي تفرض غرامات أعلى. وفي الوقت الحالي، تصل عقوبة المخالفة إلى 400 درهم. ومع ذلك، بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، قد يواجه المشاة الذين يمشون في أماكن غير مخصصة لهم عقوبة السجن وغرامة تتراوح بين 5000 إلى 10000 درهم إذا أدت المخالفة إلى وقوع حادث مروري.