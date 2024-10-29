ترحيب بتمديد ساعات مواقف السيارات المدفوعة بالشارقة
ربما تعني خطوة الشارقة لتمديد ساعات وقوف السيارات المدفوعة الأجر في المناطق المخصصة لسبعة أيام زيادة الرسوم ــ ولكن بالنسبة للعديد من سكان الإمارة، فإن هذا يشكل راحة لهم. فبالنسبة لهم، يعني هذا تحريرأماكن وقوف السيارات لغير المقيمين الذين يتركون سياراتهم في هذه المناطق طوال الليل.
وقال أبو أحمد، وهو من سكان الشارقة منذ فترة طويلة، إن الحصول على موقف للسيارات في الحي الذي يسكن فيه أصبح أمراً مزعجاً، إذ تشغل المركبات التجارية عدة أماكن. وستكون هذه الأماكن متاحة من الساعة العاشرة مساءً، عندما يبدأ فرض رسوم المواقف المجانية، وستختفي قبل أن تُفرض الرسوم مرة أخرى في الصباح.
وقال "في بعض الأحيان، نقود السيارة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة في المساء أو خلال عطلات نهاية الأسبوع من أجل الحصول على موقف أقرب إلى المبنى الذي نعيش فيه".
وأعلنت بلدية الشارقة عن تعديل مواعيد العمل في مناطق المواقف المحددة باللوحات الزرقاء لمدة سبعة أيام، حيث يتعين على سائقي المركبات دفع رسوم المواقف من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل. وكانت الرسوم تُطبق سابقاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً. وستكون هذه المناطق مفتوحة لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.
وقال أحمد: "مع هذه الساعات الإضافية المدفوعة لركن السيارات، أنا متأكد من أن العثور على مكان لركن السيارات لن يكون مشكلة كبيرة." مضيفاً أن الرسوم المفروضة على الساعتين الإضافيتين من شأنها ردع غير المقيمين عن استخدام المنطقة الزرقاء.
وبالإضافة إلى السكان، أبدى العديد من عمال التوصيل سعادتهم أيضاً بإنشاء المزيد من مناطق وقوف السيارات الزرقاء. وقالوا إن هذه الخطوة ستجعل وقوف السيارات أسهل بالنسبة لهم عندما يأتون إلى مناطق مختلفة لتوصيل البضائع.
وقال "ماشوق خان"، الذي يعمل في شركة توصيل، إنه كان من الصعب العثور على موقف لسيارة في بعض أجزاء الشارقة في المساء.
وقال خان "لقد قمت بالقيادة لفترة طويلة للعثور على مكان مناسب لركن سيارتي لأنني أضطر إلى حمل أشياء ضخمة لتوصيلها إلى العملاء. لكنني لا أنجح دائماً لأن أماكن وقوف السيارات مشغولة. ستحسن هذه المبادرة الجديدة من بلدية الشارقة فرص الحصول على موقف سيارات أقرب إلى الأماكن التي أريد ركن سيارتي فيها".
ارتفاع أسعار مواقف السيارات الخاصة
وارتفع الطلب على مواقف السيارات بشكل كبير في الشارقة - وخاصة في المناطق المجاورة لدبي - مع انتقال العديد من السكان الجدد. وقال السكان إن تدفق المستأجرين الجدد دفع أصحاب مواقف السيارات الخاصة إلى زيادة الأسعار.
وقال الوافد سليم نعمان: "إنهم يعلمون أن أماكن وقوف السيارات العامة ممتلئة، لذا فهم يستفيدون من وضع السوق لأننا نرى أن حركة المرور زادت بشكل كبير في الشارقة ودبي مع انتقال العديد من السكان الجدد إلى الإمارات العربية المتحدة".
واضطر نعمان إلى تحمل ارتفاع الأسعار حيث أصبح يعتمد الآن على مواقف السيارات الخاصة.
وقال: "كنت أدفع 250 درهماً شهرياً لركن سيارتي في موقف خاص، وقد ارتفع السعر إلى 300 درهم. وبالمثل، رفع موقف خاص آخر في المجاز السعر إلى 350 درهماً بسبب الموقع المميز الذي يوفر وصولاً أسرع إلى الطريق الرئيسي. أحياناً، يستغرق الأمر 15 دقيقة فقط للوصول إلى الطريق الرئيسي إذا كان المرء قادماً من مناطق أخرى."
وأضاف نعمان أنه بفضل الإجراءات الجديدة التي وضعتها بلدية الشارقة، سيكون من الأسهل على السكان العثور على مواقف سيارات أقرب إلى منازلهم.