ترحيب بتمديد ساعات مواقف السيارات المدفوعة بالشارقة

وقال أبو أحمد، وهو من سكان الشارقة منذ فترة طويلة، إن الحصول على موقف للسيارات في الحي الذي يسكن فيه أصبح أمراً مزعجاً، إذ تشغل المركبات التجارية عدة أماكن. وستكون هذه الأماكن متاحة من الساعة العاشرة مساءً، عندما يبدأ فرض رسوم المواقف المجانية، وستختفي قبل أن تُفرض الرسوم مرة أخرى في الصباح.

وقال "في بعض الأحيان، نقود السيارة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة في المساء أو خلال عطلات نهاية الأسبوع من أجل الحصول على موقف أقرب إلى المبنى الذي نعيش فيه".