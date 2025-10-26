ترام دبي الجديد.. تجربة نقل مستقبلية تحتفل بـ 20 عاماً من التميز والابتكار

سواء كنت تصل إلى مطار دبي الدولي، أو تستقل الترام، أو تسافر بالمترو، فإن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على ضمان تمكن الركاب في جميع أنحاء المدينة من المشاركة في الاحتفالات.