ترام دبي الجديد.. تجربة نقل مستقبلية تحتفل بـ 20 عاماً من التميز والابتكار

تمكن ركاب وزوار دبي من إلقاء نظرة أولى على ترام دبي بمظهره الجديد والمذهل، والذي تم الكشف عنه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الطرق والمواصلات.
تم تجديد الجزء الخارجي للترام بتصميم أنيق باللون الأزرق الداكن، مع رقم "20" على الجانبين وشعار "20 Years Celebrating Moving Forward" بشكل بارز في المنتصف.
بالإضافة إلى تجديد الترام، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات أيضًا مجموعة من العروض والهدايا للمقيمين والزوار على حد سواء.
وتتضمن الامتيازات الاحتفالية خصومات على تذاكر الأفلام والطلبات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجارب خاصة في مراكز النقل.
سواء كنت تصل إلى مطار دبي الدولي، أو تستقل الترام، أو تسافر بالمترو، فإن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على ضمان تمكن الركاب في جميع أنحاء المدينة من المشاركة في الاحتفالات.