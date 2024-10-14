تدابير مرورية وخدمة نقل مجانية لضمان سلاسة "جيتكس2024"
مع توقع حضور آلاف الزوار لمعرض جيتكس جلوبال 2024 الذي يستمر خمسة أيام الأسبوع المقبل، حثت السلطات على استخدام وسائل النقل العام لتخفيف حركة المرور الكثيفة المتوقعة حول مركز دبي التجاري العالمي وميناء دبي.
وسيقام معرض جيتكس، الذي يُطلق عليه أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، في مكانين في دبي في وقت واحد - في مركز دبي التجاري العالمي (14-18 أكتوبر) ودبي هاربور (13-16 أكتوبر). وأكدت السلطات أنه تم وضع خطط أمنية وحركة مرورية لضمان تدفق الأشخاص وحركة المرور بسهولة.
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات: "ستظل خدمات المترو تعمل كالمعتاد، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أوقات الانتظار في حال زيادة أعداد الركاب، ما يضمن تقديم خدمة فعالة طوال فترة الحدث".
وأضاف حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "ستكون هناك منطقة مخصصة لسيارات الأجرة تتسع لـ 300 مركبة بالقرب من موقع الحدث، كما ستنقل حافلات النقل الركاب بين محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي ومحطة ماكس، وكذلك بين مناطق مواقف السيارات في جيتكس جلوبال".
إشارات المرور التي سيتم تعديلها
وقال البنا: سيتم مراقبة إشارات المرور وتعديلها بناءً على كثافة الحركة المرورية خلال ساعات الذروة من خلال مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، بالتنسيق مع الفريق التشغيلي في الموقع.
وأضاف أن "اللافتات الرقمية الذكية - التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي - ستوجه الزوار إلى استخدام المترو والحافلات، فضلاً عن أماكن وقوف السيارات البديلة عندما تكون المساحات المحيطة بالمكان ممتلئة. وسنقوم أيضاً بنشر رسائل إرشادية لمستخدمي الطرق".
كما سيتم تخصيص منطقة لسيارات الأجرة تتسع لـ 300 سيارة، وستكون جاهزة للعمل بالقرب من الموقعين. وفي الوقت نفسه، ستنقل حافلات النقل الركاب بين محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي ومحطة ماكس، وكذلك بين مناطق وقوف السيارات في معرض جيتكس العالمي.
وأضاف البنا أن هيئة الطرق والمواصلات ستوفر آلاف المواقف للزوار في مركز دبي التجاري العالمي والمواقع البديلة بما في ذلك نادي الوصل والكفاف والجافلية ودبي مول، كما ستنقل الحافلات الزوار من وإلى هذه المواقع، ولدينا خطط طوارئ جاهزة لتحويل حركة المرور في حال امتلئت مواقف السيارات إلى الحد الأقصى، ولإدارة حركة المرور خلال ساعات الذروة.
استخدام طرق بديلة
وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي، أن الجهات المعنية "أكملت كافة الاستعدادات لضمان نجاح الحدث".
وحث السائقين المتجهين إلى الشوارع المؤدية إلى مركز دبي التجاري العالمي على "اتباع التعليمات والإرشادات والقواعد المرورية، وتوخي الحيطة والحذر وتخفيض السرعات واستخدام طرق بديلة لتجنب الازدحام"، كما أوصى باستخدام طرق بديلة للوصول إلى منطقة المركز المالي، مثل شارع المستقبل للقادمين من شارع الميدان، وشارع الصكوك للقادمين من شارع الشيخ زايد.
حركة المرور في ميناء دبي
ومن المتوقع أن يشهد ميناء دبي - الموقع الثاني لمعرض جيتكس العالمي - حركة مرور كثيفة. وقال البنا إن حافلات النقل ستكون متاحة لنقل الزوار من موقف السيارات متعدد الطوابق في نخلة جميرا ومحطة مترو نخيل. كما ستتوفر خدمات النقل البحري من موقف سكاي دايف إلى موقع الحدث.
وأضاف البنا أنه سيتم مراقبة وتعديل إشارات المرور وفقاً لكثافة الحركة المرورية على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والطرق المحيطة، كما سيتم توفير حافلات لنقل الزوار بين ميناء دبي وموقع الحدث الرئيسي في مركز دبي التجاري العالمي.