تدابير مرورية وخدمة نقل مجانية لضمان سلاسة "جيتكس2024"

وأضاف البنا أن هيئة الطرق والمواصلات ستوفر آلاف المواقف للزوار في مركز دبي التجاري العالمي والمواقع البديلة بما في ذلك نادي الوصل والكفاف والجافلية ودبي مول، كما ستنقل الحافلات الزوار من وإلى هذه المواقع، ولدينا خطط طوارئ جاهزة لتحويل حركة المرور في حال امتلئت مواقف السيارات إلى الحد الأقصى، ولإدارة حركة المرور خلال ساعات الذروة.