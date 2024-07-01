تخفيض تعرفة سيارات الأجرة في عجمان

ويأتي هذا التغيير بعد أن أعلنت لجنة أسعار الوقود في الإمارات عن أسعار الشهر، حيث انخفضت أسعار الوقود بما يصل إلى 15 فلساً للتر الواحد مقارنة بأسعار شهر يونيو.