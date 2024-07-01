تخفيض تعرفة سيارات الأجرة في عجمان
أعلنت هيئة النقل في دولة الإمارات يوم الأحد عن تحديد أسعار جديدة لرسوم سيارات الأجرة، سيدخل القرار حيز التنفيذ في شهر يوليو المقبل.
وحددت هيئة النقل بعجمان، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرفة سيارات الأجرة في الإمارة بـ1.82 درهم لكل كيلومتر.
وسيكون هذا السعر - الذي سيطبق طوال شهر يوليو - أقل بواقع فلس واحد عن سعر الشهر الماضي الذي بلغ 1.82 درهم لكل كيلومتر.
ويأتي هذا التغيير بعد أن أعلنت لجنة أسعار الوقود في الإمارات عن أسعار الشهر، حيث انخفضت أسعار الوقود بما يصل إلى 15 فلساً للتر الواحد مقارنة بأسعار شهر يونيو.
ابتداءً من شهر يوليو، سيبلغ سعر لتر البنزين (سوبر 98) 2.99 درهماً. وفي الوقت نفسه، سيبلغ سعر لتر (بنزين 95 الخاص) 2.88 درهماً، وسيبلغ سعر لتر البنزين (إي بلس91) 2.80 درهماً، كما سيبلغ سعر لتر الديزل 2.89 درهم.
بحسب نوع السيارة، فإن ملء خزان الوقود في شهر يوليو سيكلف ما بين 7.14 درهماً و11.11 درهماً أقل من الشهر الماضي. تحقق من الأسعار هنا.