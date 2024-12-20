تخفيض أجرة الحافلات حسب الطلب في الخليج التجاري إلى درهمين

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن مبادرة تخفيض تعرفة خدمة الحافلات حسب الطلب في منطقة الخليج التجاري ستعزز انسيابية الحركة المرورية، ما يساهم في تسهيل الحركة في هذه المنطقة الحيوية.