تخفيض أجرة الحافلات حسب الطلب في الخليج التجاري إلى درهمين
أعلنت دبي، الجمعة، عن تخفيض أجرة خدمة الحافلات حسب الطلب في منطقة الخليج التجاري.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن رسوم استخدام الخدمة ستبدأ اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل، بواقع درهمين فقط بدلاً من خمسة دراهم.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن مبادرة تخفيض تعرفة خدمة الحافلات حسب الطلب في منطقة الخليج التجاري ستعزز انسيابية الحركة المرورية، ما يساهم في تسهيل الحركة في هذه المنطقة الحيوية.
وأضاف شاكري أن الهيئة تخطط لتوسيع الخدمة لتشمل 10 مناطق بنهاية النصف الأول من عام 2025، حيث سيخدم أسطول من 41 حافلة الشبكة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الخدمة إقبالا أوسع بين مستخدمي وسائل النقل العام.
كيف يعمل
يمكن للمسافرين حجز الرحلة عبر تطبيق Dubai Bus On-Demand.
يربط التطبيق مناطق مختارة بحافلات عامة صغيرة، مما يسمح للمستخدمين بتحديد مسارهم من نقطة البداية إلى وجهتهم. يتم دفع الأجرة مباشرة من خلال التطبيق.
وأضاف شاكري أن الخدمة توفر حلاً مبتكراً لرحلات الميل الأول والأخير، وتساهم في سد الفجوة بين أماكن إقامة الركاب ومحطات النقل العام الأقرب إليهم.