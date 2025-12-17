تحويلات مرورية في رأس الخور مع بدء أعمال إنشاء مترو دبي – الخط الأزرق

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تحويلات مرورية في منطقة رأس الخور بالتزامن مع بدء أعمال الإنشاء في مترو دبي – الخط الأزرق.
وقالت الهيئة إن عدداً من المسارات عند التقاطع A15 وشارع ند الحمر قد أُغلِق قرب سوق السيارات المستعملة. وفي مقطع فيديو مصاحب، أوضحت هيئة الطرق والمواصلات إجراء تعديلات موازية على المسارات في جانبي التقاطع الحالي لضمان انسيابية حركة المرور.
كما حثّت الهيئة السكان على اتباع اللوحات الإرشادية المرورية والتخطيط المسبق لرحلاتهم لضمان الوصول في الوقت المناسب إلى وجهاتهم.
ويعمل أكثر من 3,500 عامل ومهندس حالياً في مشروع مترو دبي – الخط الأزرق لضمان تسليم المشروع في 9 سبتمبر 2029 (9.9.2029).
يمتد الخط الأزرق لمترو دبي على طول 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسية لهيئة الطرق والمواصلات. ويربط الخط بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويخدم مناطق يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة بحلول عام 2040.