تحويلات مرورية على شارع الإمارات في الشارقة اعتبارًا من الخميس

وكان قد أُعلن في وقت سابق أن شارع أبي عبيدة الجراح في خورفكان سيبقى مغلقًا من يوم الاثنين 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 12 ديسمبر، وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية في المنطقة.