تحويلات مرورية على شارع الإمارات في الشارقة اعتبارًا من الخميس

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تحويل حركة المرور على شارع الإمارات اعتبارًا من يوم الخميس، الموافق 11 ديسمبر 2025.
وأوضحت الهيئة أن التحويل جاء بسبب أعمال التطوير، حيث سيتم إغلاق مخرج الحركة المرورية القادم من رأس الخيمة باتجاه الذيد عند الجسر رقم 7.
وطلبت الهيئة من السائقين استخدام المسارات البديلة التالية:
الجسر رقم 6
نفق طريق خورفكان
وكان قد أُعلن في وقت سابق أن شارع أبي عبيدة الجراح في خورفكان سيبقى مغلقًا من يوم الاثنين 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 12 ديسمبر، وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية في المنطقة.
وفي ضوء هذه التحويلات المرورية في الإمارة، دعت هيئة الطرق مستخدمي طرق الشارقة إلى توخي الحيطة والحذر، واستخدام المسارات البديلة، والالتزام بقواعد المرور حفاظًا على سلامتهم.