تحسين تجربة العملاء بمواقف سيارات بلا حواجز في "مول الإمارات"
أزيلت حواجز مواقف السيارات واستبدلت بأجهزة استشعار في مول الإمارات تنفيذاً لنظام "مواقف السيارات بلا حواجز". وسيتم تنفيذ نظام المواقف المدفوعة الجديد الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر من العام الماضي في مركزين تجاريين آخرين في دبي، وهما "سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف".
ولم تعلن شركة ماجد الفطيم للعقارات وشركة باركين المساهمة العامة، مشغل مواقف السيارات العامة، بعد عن موعد بدء تشغيل نظام "مواقف السيارات بلا حواجز"، ولكن تم الإعلان في وقت سابق بأنه سيتم تشغيله اعتباراً من الأول من يناير من هذا العام.
ومن المتوقع أن يسهّل نظام مواقف السيارات بلا حواجز الوصولَ لأكثر من 20 مليون مركبة تزور هذه المراكز التجارية الثلاثة كل عام. وفي المجمل، يبلغ إجمالي أماكن وقوف السيارات في هذه المراكز التجارية الثلاثة 21 ألف مكان. وقد التقطت صحيفة "خليج تايمز" صوراً لأجهزة استشعار مواقف السيارات الجديدة من مول الإمارات.
كيف تعمل مواقف السيارات بلا حواجز
وأبرمت شركة ماجد الفطيم للعقارات عقداً لمدة خمس سنوات مع شركة باركين المساهمة العامة لتطبيق نظام "مواقف السيارات بلا حواجز". وباستخدام تقنية وقوف السيارات السلسة التي تقدمها الشركة، لن يضطر سائقو السيارات بعد الآن إلى التوقف والانتظار عند الحواجز أثناء الدخول أو الخروج من مواقف السيارات في مراكز التسوق.
ستقوم الكاميرات المتقدمة بالتقاط لوحات الأرقام تلقائياً، وتسجل كل مركبة ومدة بقائها في الموقف.
وعند دخول السائقين إلى منطقة وقوف السيارات، سيتلقون رسالة نصية قصيرة أو تنبيهاً عبر تطبيق باركين به تكاليف وقوف المركبة. وسيتمكن الزوار من استخدام التطبيق أو موقع باركين الإلكتروني لدفع أي رسوم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باركين، محمد عبد الله العلي في أكتوبر من العام الماضي: "ستسهم أنظمتنا الذكية في تقليل الازدحام، وتحسين الحركة المرورية، ما يعزز تجربة العملاء في بعض المواقع التجارية الأكثر ازدحاماً وشهرة في دبي".
لن تتغير رسوم وقوف السيارات
وأكّد خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول، لصحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق إن رسوم مواقف السيارات في مراكز التسوق الثلاثة ستبقى كما هي.
وقال بن بريك: "ستظل مواقف مول الإمارات مجانيةً للساعات الأربع الأولى، كما ستظل مواقف سيتي سنتر ديرة مجانيةً للساعات الثلاث الأولى. ولكن إذا تجاوزتَ تلك المدة وأجريت معاملة في أحد متاجرنا، فيمكنك الاستفادة من ذلك بتفعيل الخصم على تذكرة المواقف والإعفاء من الرسوم".
كما أوضح أن مواقف السيارات في سيتي سنتر مردف ستظل مجانية، وقال: "إن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية مع باركين هو تحسين إدارة وتنظيم مواقف السيارات، وستظل الرسوم كما هي".
وجدير بالذكر أن هذا ليس أول نظام مواقف سيارات بلا حواجز يتم اعتماده في مراكز التسوق بدبي. فهناك نظام مماثل لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في بعض مناطق دبي مول. ولكن يتم تشغيله من قبل شركة سالك، حيث يتم خصم رسوم المواقف تلقائياً من حسابات مستخدمي سالك.