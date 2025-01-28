تحسين تجربة العملاء بمواقف سيارات بلا حواجز في "مول الإمارات"

ومن المتوقع أن يسهّل نظام مواقف السيارات بلا حواجز الوصولَ لأكثر من 20 مليون مركبة تزور هذه المراكز التجارية الثلاثة كل عام. وفي المجمل، يبلغ إجمالي أماكن وقوف السيارات في هذه المراكز التجارية الثلاثة 21 ألف مكان. وقد التقطت صحيفة "خليج تايمز" صوراً لأجهزة استشعار مواقف السيارات الجديدة من مول الإمارات.