تحسينات مرورية تقلل الازدحام 40% بأم سقيم
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات مرورية على شارع أم سقيم بافتتاح شارع جديد يؤدي إلى مدرسة "كينجز". ويبلغ طول الشارع الجديد 500 متر ويضم حارتين في كل اتجاه، ويربط مداخل المدرسة بالطريق الجانبية الجديدة التي تم إنشاؤها في المنطقة.
وساهمت هذه الخطوة في تحسين دخول وخروج المركبات إلى المدرسة، مما أدى إلى تقليل الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 40% خلال أوقات الذروة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة تحسين الحركة المرورية السريعة 2024 التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، والتي تعكس التزامها بتحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق بما يتناسب مع النمو المستدام في دبي، كما تعمل على تعزيز معايير السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، وخاصة في مجال النقل المدرسي وأولياء الأمور.
وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه الأعمال ضمن مشروع تحسين شارع أم سقيم الذي يمتد من تقاطع شارع الخيل إلى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد بطول 4.6 كيلومتر، ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط بين أربعة محاور مرورية رئيسية في إمارة دبي، وهي شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، مما سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للشارع بنسبة 30%، بحيث يستوعب نحو 16 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين."
وأضاف الشحي: "كجزء من التحسينات الأخيرة، خصصت الهيئة 200 موقف سيارات مؤقت لخدمة مرتادي المدارس، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور، للسنة الدراسية 2024-2025. تضمن هذه التدابير توفير أماكن وقوف منظمة ومنع الوقوف العشوائي، الذي يسبب الازدحام وإضاعة الوقت خلال دخول وخروج المركبات من المنطقة. في النهاية، تساعد هذه التدابير على الحفاظ على أعلى معايير السلامة المرورية وزيادة رضا السكان، مما يجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم.".