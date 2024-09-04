تحسينات مرورية تقلل الازدحام 40% بأم سقيم

وأضاف الشحي: "كجزء من التحسينات الأخيرة، خصصت الهيئة 200 موقف سيارات مؤقت لخدمة مرتادي المدارس، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور، للسنة الدراسية 2024-2025. تضمن هذه التدابير توفير أماكن وقوف منظمة ومنع الوقوف العشوائي، الذي يسبب الازدحام وإضاعة الوقت خلال دخول وخروج المركبات من المنطقة. في النهاية، تساعد هذه التدابير على الحفاظ على أعلى معايير السلامة المرورية وزيادة رضا السكان، مما يجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم.".