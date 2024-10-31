تحسينات في عود ميثاء لتعزيز انسيابية حركة المرور
ضمن مساعيها الحثيثة لتطوير البنية التحتية وتحسين انسيابية الحركة المرورية، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سلسلة من التحسينات المرورية في منطقة عود ميثاء، وذلك تماشياً مع خطتها الاستراتيجية لتقديم حلول مرورية سريعة وفعّالة بحلول عام 2024.
وتأتي هذه الترقيات تجسيداً لرؤية الهيئة الطموحة في الارتقاء بشبكة الطرق في دبي، والتزامها الراسخ بتعزيز البنية التحتية للمدينة، ومواكبة التوسع الحضري المتسارع والنمو السكاني المطرد، بما يضمن تسهيل انسيابية حركة المرور، وتعزيز سلامة الطرق لجميع مُستخدميها.
وشمل المشروع تحسينات مهمة على نقاط الدخول والخروج من شارع أم هرير إلى عود ميثاء، من خلال إضافة حارات للتسارع والتباطؤ بطول 317 متراً، بهدف استيعاب حركة المرور الداخلة والخارجة بسلاسة أكبر.
ولزيادة انسيابية الحركة المرورية، تمت توسعة مخرج طريق الخدمة على شارع أم هرير من مسارين إلى ثلاث مسارات على امتداد 100 متر، مما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 50%، وخفض زمن الرحلة بنسبة 40%.
وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد نفذت الهيئة سلسلة من التحسينات السريعة، بما في ذلك إنارة الطرق، بهدف تسهيل حركة المرور، ودعم النمو السكاني والاقتصادي المُزدهر في منطقة عود ميثاء، التي تزخر بالعديد من المرافق السكنية والتجارية والطبية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وستُساهم هذه التحسينات في الحد من الحوادث المرورية، وضمان أعلى معايير السلامة على الطرق."
وأضاف الشحي أن الهيئة قامت بتوسعة الشارع رقم 2 باتجاه دوار أم هرير لتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى إجراء تحسينات سطحية للدوار، وزيادة عدد مسارات الدوران من مسارين إلى ثلاثة مسارات، مما ساهم في تسهيل حركة دخول وخروج الزوار، وتحسين انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات.
وتابع قائلاً: "كما قامت هيئة الطرق والمواصلات بتوفير 27 موقفاً للسيارات في مختلف أنحاء المنطقة لاستيعاب سائقي السيارات، وخاصة زوار المنشآت التجارية، الأمر الذي من شأنه تعزيز رضا الجمهور عن البنية التحتية وشبكة الطرق، بما يتماشى مع رؤية دبي الطموحة لتصبح أفضل مدينة للعيش في العالم."