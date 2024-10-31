تحسينات في عود ميثاء لتعزيز انسيابية حركة المرور

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد نفذت الهيئة سلسلة من التحسينات السريعة، بما في ذلك إنارة الطرق، بهدف تسهيل حركة المرور، ودعم النمو السكاني والاقتصادي المُزدهر في منطقة عود ميثاء، التي تزخر بالعديد من المرافق السكنية والتجارية والطبية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وستُساهم هذه التحسينات في الحد من الحوادث المرورية، وضمان أعلى معايير السلامة على الطرق."