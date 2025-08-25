تحسينات "طرق دبي" المرورية خففت الازدحام في اليوم الأول للمدارس

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، إن حركة المرور في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد كانت سلسة نسبياً، بفضل أعمال المرور في 10 مواقع للمناطق المدرسية، تغطي 27 مدرسة في مختلف أنحاء الإمارة.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في بيان أرسل إلى صحيفة الخليج تايمز إن تحسينات المرور - التي تم الانتهاء منها خلال العطلة الصيفية - "زادت سعة مواقف السيارات في العديد من المدارس بنسبة 90 في المائة وحسنت انسيابية المرور في محيط بعض المدارس بنسبة تتراوح بين 25 في المائة و40 في المائة ".
وشملت الأعمال المنجزة مناطق المدارس في الورقاء 1 و3 و4، والصفا 1، والبرشاء 1، والقرهود، والمزهر 1 و4، والقصيص، والبرشاء جنوب.
وأشارت الهيئة إلى أن من أهم التحسينات التي تم تنفيذها توسعة الطرق المؤدية إلى مجمع مدارس الورقاء، وتوفير مواقف سيارات لأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور في المزهر والبرشاء، وإنشاء مداخل ومخارج جديدة لعدد من المدارس في المزهر والورقاء، وتركيب إشارات للمشاة وأنظمة تهدئة الحركة المرورية في المناطق المجاورة للمدارس.
وأضافت الهيئة: "سنواصل تطبيق حلول مرورية سريعة في المناطق المدرسية، ضمن خطة استراتيجية شاملة لعام 2025، وتشمل المناطق المستهدفة البرشاء 1، وأم الشيف، والبرشاء جنوب، والورقاء"، مشيرة إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق وتقليل أوقات الرحلات لزوار المدارس في تلك المواقع.
ودعت الهيئة سائقي الحافلات وأولياء الأمور إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند نقل أبنائهم من وإلى المدارس.
وحثت الهيئة الطلاب على استخدام أماكن الركوب والنزول المخصصة لهم، وتجنب الوقوف العشوائي في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم أو مركبات الطوارئ، والتوقف عند إشارات ولوحات حافلات المدارس.