تحسينات "طرق دبي" المرورية خففت الازدحام في اليوم الأول للمدارس

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في بيان أرسل إلى صحيفة الخليج تايمز إن تحسينات المرور - التي تم الانتهاء منها خلال العطلة الصيفية - "زادت سعة مواقف السيارات في العديد من المدارس بنسبة 90 في المائة وحسنت انسيابية المرور في محيط بعض المدارس بنسبة تتراوح بين 25 في المائة و40 في المائة ".