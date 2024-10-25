تجديد العلامات المرورية في 25 منطقة رئيسية بدبي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز مشروع تجديد العلامات المرورية في 25 منطقة رئيسة في الإمارة، وذلك ضمن استراتيجيتها للصيانة الوقائية لعام 2024.
وشمل المشروع تحديث العلامات المرورية على الطرق السريعة والرئيسية والشوارع الداخلية في المناطق السكنية، بالإضافة إلى العديد من التقاطعات الرئيسية في مختلف أنحاء دبي. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين انسيابية حركة المرور من خلال توجيه السائقين إلى المسارات الصحيحة، مما يضمن رحلات أكثر سلاسة وأماناً.
ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الشاملة في مجال سلامة المرور، حيث تُواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمدينة عالمية تُولي أهمية قصوى لسلامة الطرق وجودة البنية التحتية.
وقال عبدالله علي لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق والمرافق في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "إنّ مشروعَ تجديد وصيانة العلامات المرورية قد شمل أربعة طرق رئيسية، هي: شارع أم الشيف، وشارع أم سقيم، وشارع رأس الخور، وطريق دبي حتا. كما شمل المشروع تحديث العلامات المرورية في 21 منطقة داخلية، منها: منطقة المركز التجاري 1 و2، والقوز 1 و3 و4، وغدير الطير، والصفا 1 و2، وأم سقيم 2 و3. كما شمل المشروع تجديد العلامات المرورية في التقاطعات الرئيسية (تقاطعات المربع الأصفر)، ومنها تقاطع شارع الاتحاد مع شارع النهدة، وتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع المرقبات.
وأضاف لوتاه أن نطاق العمل شمل وضع علاماتٍ واضحةٍ على المسارات، وخطوط التوقف، ومواقف المركبات المدفوعة، وتدابير تخفيف السرعة (مطبات السرعة)، ومعابر المشاة، والأسهم التوجيهية، إضافةً إلى تجديد العلامات على التقاطعات الرئيسية. وأكّد أنّ هذه الأعمال قد نُفّذت وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مع اتخاذ كافة تدابير السلامة اللازمة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على شبكة الطرق في دبي.