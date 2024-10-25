تجديد العلامات المرورية في 25 منطقة رئيسية بدبي

وقال عبدالله علي لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق والمرافق في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "إنّ مشروعَ تجديد وصيانة العلامات المرورية قد شمل أربعة طرق رئيسية، هي: شارع أم الشيف، وشارع أم سقيم، وشارع رأس الخور، وطريق دبي حتا. كما شمل المشروع تحديث العلامات المرورية في 21 منطقة داخلية، منها: منطقة المركز التجاري 1 و2، والقوز 1 و3 و4، وغدير الطير، والصفا 1 و2، وأم سقيم 2 و3. كما شمل المشروع تجديد العلامات المرورية في التقاطعات الرئيسية (تقاطعات المربع الأصفر)، ومنها تقاطع شارع الاتحاد مع شارع النهدة، وتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع المرقبات.