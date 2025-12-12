تجاوز إشارة حمراء يتسبب بحادث في الشارقة وتحذير صارم للسائقين​

أطلقت سلطات الشارقة تحذيراً للسائقين بضرورة الالتزام بإشارات المرور، بعد نشرها مقطع فيديو يظهر حادث تصادم بين مركبتين.
وقع التصادم عندما تجاوزت شاحنة صغيرة الإشارة الحمراء ودخلت الطريق في الوقت الذي كانت فيه حركة المرور مستمرة من الاتجاه الآخر.
تخطي الإشارة الحمراء يمكن أن يؤدي إلى غرامة قدرها 1000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.
ابتداءً من مارس 2025، دخلت قوانين المرور المشددة في دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمنت عقوبات أكثر صرامة على مختلف المخالفات.
وبموجب القانون الجديد، إذا أدى تجاوز الإشارة الحمراء إلى وفاة شخص، فقد يُعاقب السائق بالسجن لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.