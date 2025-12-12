تجاوز إشارة حمراء يتسبب بحادث في الشارقة وتحذير صارم للسائقين​

وبموجب القانون الجديد، إذا أدى تجاوز الإشارة الحمراء إلى وفاة شخص، فقد يُعاقب السائق بالسجن لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.