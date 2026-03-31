تاكسي دبي ذاتي القيادة: مستقبل التنقل الذكي ينطلق من "جميرا"

قد يتمكن سكان دبي قريباً من التنقل في سيارات الأجرة دون وجود سائق خلف المقود. خاضت "خليج تايمز" تجربة حصرية لرحلة داخل إحدى سيارات الأجرة ذاتية القيادة القادمة في المدينة، مما قدم نظرة أولى على كيفية تحول التنقل المستقل إلى جزء من الحياة اليومية قريباً.

بدأت الرحلة التجريبية التي استغرقت 15 دقيقة بالقرب من مسجد جميرا، حيث وصلت المركبة تلقائياً إلى نقطة الالتقاء. وعلى عكس سيارات الأجرة العادية، لم يكن هناك سائق داخل السيارة؛ حيث دخل الركاب إلى المركبة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، وبعد ذلك انفتحت الأبواب تلقائياً.