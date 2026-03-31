تاكسي دبي ذاتي القيادة: مستقبل التنقل الذكي ينطلق من "جميرا"

قد يتمكن سكان دبي قريباً من التنقل في سيارات الأجرة دون وجود سائق خلف المقود. خاضت "خليج تايمز" تجربة حصرية لرحلة داخل إحدى سيارات الأجرة ذاتية القيادة القادمة في المدينة، مما قدم نظرة أولى على كيفية تحول التنقل المستقل إلى جزء من الحياة اليومية قريباً.
بدأت الرحلة التجريبية التي استغرقت 15 دقيقة بالقرب من مسجد جميرا، حيث وصلت المركبة تلقائياً إلى نقطة الالتقاء. وعلى عكس سيارات الأجرة العادية، لم يكن هناك سائق داخل السيارة؛ حيث دخل الركاب إلى المركبة باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، وبعد ذلك انفتحت الأبواب تلقائياً.
بمجرد الدخول، ظهرت تعليمات واضحة على شاشة تعمل باللمس، لتوجه الركاب خلال الخطوات المطلوبة قبل بدء الرحلة. تعين على الركاب ربط أحزمة الأمان أولاً، وبعد إغلاق الأبواب، بدأت الرحلة بسحبة بسيطة على الشاشة.
تتم إدارة جميع أدوات التحكم داخل المركبة رقمياً. التاكسي مجهز بشاشتين؛ واحدة للراكب الأمامي وأخرى موضوعة على مسند الذراع الخلفي، مما يتيح للركاب التحكم في تكييف الهواء، والتحقق من خريطة المسار، وإدارة وظائف المقصورة الأخرى طوال الرحلة. كما يمكن إنهاء الرحلة مباشرة عبر الشاشة.
توفر المركبة مساحة جلوس واسعة لثلاثة ركاب بالإضافة إلى مساحة للأمتعة. تتوفر مقاعد مدفأة، بينما يشتمل مقعد الراكب الخلفي الأيمن أيضاً على وظيفة التدليك، مما يعزز من راحة الركاب.
مع بدء الرحلة، كان غياب السائق ملحوظاً على الفور. تحركت عجلة القيادة من تلقاء نفسها بينما كانت سيارة الأجرة تتنقل في شوارع المدينة، متبعةً قواعد المرور، ومحافظةً على الانضباط في المسارات، ومعدلةً سرعتها بسلاسة وفقاً للمركبات المحيطة.
كانت الرحلة هادئة ومنضبطة، مع تسارع وكبح لطيف عند الإشارات والمنعطفات. كانت التحركات ثابتة، وغالباً ما كانت أكثر سلاسة من تلك التي نختبرها في سيارات الأجرة التي تُقاد يدوياً.
كما جذبت سيارة الأجرة ذاتية القيادة اهتماماً كبيراً من الناس في الطريق؛ حيث شوهد العديد من المشاة والسائقين وهم يبطئون حركتهم أو يلتقطون الصور أثناء مرور المركبة دون وجود أي شخص خلف المقود.
وتعمل دبي بنشاط على اختبار حلول التنقل ذاتي القيادة كجزء من استراتيجيتها الأوسع للنقل الذكي، والتي تهدف إلى إدخال المركبات ذاتية القيادة في جميع أنحاء الإمارة خلال السنوات القادمة. وأكد المسؤولون أن مثل هذه التقنيات من المتوقع أن تحسن السلامة على الطرق، وتقلل من الأخطاء البشرية، وتعزز كفاءة النقل.
كما بدأت هيئة الطرق والمواصلات العمليات التجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في منطقتي أم سقيم وجميرا، مع توفر الخدمات للجمهور عبر تطبيقي "أوبر" و"أبولو غو". ويتم تنفيذ هذا الإطلاق بالشراكة مع "أبولو غو" و"وي رايد"، وهي مشغل آخر يخطط لأسطول أولي يضم حوالي 100 تاكسي بدون سائق في المرحلة الأولى.
تعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخرائط عالية الدقة، ومستشعرات متطورة تسمح للمركبات بالاستجابة لإشارات المرور والمشاة والمركبات الأخرى في الوقت الفعلي. وقالت السلطات إن النظام خضع لاختبارات مكثفة في شوارع دبي لضمان السلامة والتشغيل السلس في ظروف حركة المرور الحية.
وفي وقت سابق من هذا العام، خاض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تجربة رحلة في المركبة ذاتية القيادة خلال الإطلاق الرسمي للخدمة بدون سائق بالكامل
بينما لا تزال الخدمة خاضعة للتجارب، قدمت التجربة لمحة عن مستقبل قد يقوم فيه الركاب ببساطة بحجز رحلة، ودخول المركبة، والوصول إلى وجهتهم دون الحاجة إلى سائق.