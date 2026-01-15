تاكسي دبي الطائر.. وسيلة نقل للجميع وليس للأثرياء فقط

وأضاف ووكر: "أعتقد أن الفائدة هنا تكمن في تقديم خدمة تاكسي من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، مع الحصول على ميزة مشاهدة معالم المدينة".

وأوضح أنه تم بالفعل الانتهاء من بناء مطارين رأسيين، ومن المقرر الانتهاء من المطارات التالية هذا العام. ولم يذكر المواقع المحددة للمطارات المنجزة، لكن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إنجاز 60% من المطار الرأسي القريب من مطار دبي الدولي (DXB).

وتشمل المواقع الأخرى منطقة مواقف السيارات في دبي مول (زعبيل)، ومنطقة مواقف الجامعة الأمريكية في دبي، ومطاراً رأسياً بالقرب من نخلة جميرا. وقال ووكر إنه رغم أمله في أن يستخدم الناس التاكسي الجوي يومياً، إلا أنه أقر بأن الصناعة ستواجه قيوداً في العرض بدلاً من الطلب خلال السنوات القليلة الأولى.

وقال: "علينا بناء المطارات الرأسية الصحيحة، ونحن الآن في مرحلة الإنشاء. كما أن عدد المركبات يخضع لرقابة مشددة، إذ يجب أن تجتاز معايير الطيران الفيدرالية والمشرّع المحلي. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب أن تمر بدورة الإنتاج؛ لذا ستكون السنوات الأولى محدودة بسبب حجم توريد المركبات".

كما ذكر ووكر أن خدمة التاكسي الجوي ستكون متاحة عبر تطبيق "أوبر" (Uber).

وفي نوفمبر 2025، أتمت شركة "جوبي للطيران" (Joby Aviation) وهيئة الطرق والمواصلات أول رحلة تجريبية ناجحة لتاكسي جوي كهربائي (eVTOL) في الإمارات. واستغرقت الرحلة 17 دقيقة من منشأة اختبار "جوبي" في مرغم إلى مطار آل مكتوم الدولي، وهي رحلة تستغرق عادةً حوالي 50 دقيقة بالسيارة.

منظومة دبي الفريدة

تواجه العديد من المدن والدول تحديات مشابهة لما تواجهه دبي، مع زيادة السكان التي تؤدي إلى ازدحام مروري وضغط على شبكة الطرق. وقال ووكر إن ما يميز دبي هو رؤية قيادة البلاد وقدرتها على التعامل مع هذه التحديات.

وختم قائلاً: "هناك شيء فريد جداً في هذه المنطقة، وهو الرؤية طويلة المدى التي تتم متابعتها وتنفيذها، ولديها القدرة على مواءمة وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والمساهمين".