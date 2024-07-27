النقل
تأخير متوقع على شارع الإمارات بسبب أعمال الصيانة
حدوث تأخيرات بين تقاطع طريق حتا وطريق العين باتجاه أبوظبي، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 31 أغسطس 2024
حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الركاب من حركة المرور والتأخير المتوقع على طريق الإمارات يوم الجمعة 26 يوليو.
وقالت الهيئة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إنه من المتوقع حدوث تأخيرات بين تقاطع طريق حتا وطريق العين باتجاه أبوظبي، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 31 أغسطس 2024، ويعود التأخير المتوقع إلى أعمال إعادة التأهيل والصيانة في الشارع.
ونصحت الهيئة سائقي السيارات بالتخطيط لرحلاتهم وفقاً لذلك والخروج مبكراً لضمان وصولهم في الوقت المناسب.