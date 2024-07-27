تأخير متوقع على شارع الإمارات بسبب أعمال الصيانة

حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الركاب من حركة المرور والتأخير المتوقع على طريق الإمارات يوم الجمعة 26 يوليو.

وقالت الهيئة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إنه من المتوقع حدوث تأخيرات بين تقاطع طريق حتا وطريق العين باتجاه أبوظبي، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 31 أغسطس 2024، ويعود التأخير المتوقع إلى أعمال إعادة التأهيل والصيانة في الشارع.

ونصحت الهيئة سائقي السيارات بالتخطيط لرحلاتهم وفقاً لذلك والخروج مبكراً لضمان وصولهم في الوقت المناسب.