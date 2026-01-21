تأخيرات متوقعة في شارع أم سقيم صباح الخميس

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأخيرات متوقعة في شارع أم سقيم يوم الخميس الموافق 22 يناير، من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، بالتزامن مع حفل تخرج الطلاب المرشحين في أكاديمية شرطة دبي.
وقالت الهيئة في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يرجى التخطيط لرحلاتكم مسبقاً واتباع اللوحات الإرشادية لضمان الوصول السلس إلى وجهاتكم".
سيقام حفل تخرج أكاديمية شرطة دبي 2026 يوم الخميس في تمام الساعة 10 صباحاً، احتفاءً بتخريج دفعة جديدة من المرشحين والمرشحات. وسيتم بث الحفل مباشرة عبر قناة شرطة دبي على "يوتيوب".
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحتفل أكاديمية شرطة دبي بتخريج 330 من المرشحين والمرشحات في ميدان التخريج بالأكاديمية يوم الخميس. وتشمل الدفعات الخريجة 115 من الضباط المرشحين من الدفعة الثالثة والثلاثين، و20 من الضباط المرشحات من الدفعة السادسة، و53 من الخريجين الجامعيين من الدورة الثالثة والثلاثين، و142 مشاركاً من برامج التدريب التأسيسي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، أن حفل تخرج الأكاديمية يمثل محطة وطنية فخورة تعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة في بناء كوادر أمنية مؤهلة تحافظ على المكتسبات الوطنية وتحمي أمن المجتمع.
وأشار معاليه إلى أنه منذ تأسيسها في عام 1987، شكلت أكاديمية شرطة دبي ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية لدولة الإمارات، حيث رفدت المؤسسات الشرطية والقضائية بكوادر مؤهلة أكاديمياً وعسكرياً وفق أعلى المعايير الدولية. وأوضح أن الوصول إلى 8,060 خريجاً يسلط الضوء على الاستثمار المستدام في الإنسان باعتباره الثروة الأغلى للوطن.
وشدد الفريق المري على أن شرطة دبي تواصل تطوير منظومتها التعليمية والتدريبية لمواكبة المتغيرات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة. وأضاف أن الأكاديمية لا تكتفي بتخريج ضباط مؤهلين أكاديمياً فحسب، بل تعد قادة للمستقبل متسلحين بالقيم والانضباط والمسؤولية الوطنية، بما يساهم بفعالية في نهضة الدولة وازدهارها.