تأخيرات متوقعة في شارع أم سقيم صباح الخميس

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحتفل أكاديمية شرطة دبي بتخريج 330 من المرشحين والمرشحات في ميدان التخريج بالأكاديمية يوم الخميس. وتشمل الدفعات الخريجة 115 من الضباط المرشحين من الدفعة الثالثة والثلاثين، و20 من الضباط المرشحات من الدفعة السادسة، و53 من الخريجين الجامعيين من الدورة الثالثة والثلاثين، و142 مشاركاً من برامج التدريب التأسيسي.