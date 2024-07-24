تأخر رحلة طيران الإمارات إلى"تايبيه"بسبب إعصار"جيمي"
أكدت طيران الإمارات تأجيل رحلة طيران الإمارات من دبي إلى تايبيه لمدة 18 ساعة "لأسباب تشغيلية"، حيث كان من المقرر أن تقلع الرحلة "إي كيه 366" من مطار دبي الدولي في الساعة 3.40 صباحاً، ومن المقرر أن تغادر الآن في الساعة 9.40 مساءً.
وأكدت طيران الإمارات أنه يتعين على الركاب الاتصال بشركة الطيران قبل 6 ساعات على الأقل من موعد المغادرة.
وقد تأخرت الرحلة القادمة "إي كيه 162" المتجهة إلى دبي، لتصل في تمام الساعة 5.08 صباحاً، أي بعد ساعات من الموعد المقرر لها وهو 12.50 صباحاً. ووفقاً لموقع طيران الإمارات الإلكتروني، قد يؤثر ذلك على مواعيد مغادرة الرحلة "إي كيه 366".
ومن المستحسن أن يقوم الركاب دائماً بتأكيد مواعيد الرحلات مع شركة النقل أو وكلاء السفر لإجراء أي تغييرات أو تحديثات.
فيما يلي لقطة شاشة للتأخير المتوقع على خط دبي-تايبيه:
وتم إلغاء 201 رحلة جوية دولية وجميع الرحلات الداخلية تقريباً مع استعداد تايوان لإعصار "جيمي"، وفقاً لوزارة النقل.
ومن المتوقع أن يصل إعصار "جيمي"، وهو أول إعصار هذا الموسم يضرب تايوان، إلى اليابسة على الساحل الشمالي الشرقي في وقت مبكر من مساء الأربعاء، وفقاً لإدارة الطقس المركزية بالجزيرة.
وقالت وزارة النقل إنه تم تعليق العمل والمدارس في جميع أنحاء تايوان، وستتوقف جميع عمليات السكك الحديدية اعتباراً من منتصف النهار، لكن خدمات السكك الحديدية عالية السرعة التي تربط شمال وجنوب تايوان ستستمر في العمل.
وقالت الحكومة إنه تم إجلاء أكثر من 2000 شخص من المناطق الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي تتعرض لخطر كبير لحدوث انهيارات أرضية بسبب "الأمطار الغزيرة للغاية"، فيما أكدت وزارة الدفاع التايوانية إنها مستعدة للمساعدة في الإغاثة من الكوارث ووضعت 29 ألف جندي في حالة تأهب.
وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على الفلبين، مع توقف الدراسة في جميع المستويات الأكاديمية والعمل في معظم المكاتب الحكومية، في حين تم تعليق تداول الأسهم والعملات الأجنبية.
وذكرت سلطات مطار مانيلا أنه تم إلغاء 13 رحلة جوية يوم الأربعاء. وقال خفر السواحل الفلبيني إن 354 راكبا و31 سفينة تقطعت بهم السبل في الموانئ.
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