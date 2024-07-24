تأخر رحلة طيران الإمارات إلى"تايبيه"بسبب إعصار"جيمي"

أكدت طيران الإمارات تأجيل رحلة طيران الإمارات من دبي إلى تايبيه لمدة 18 ساعة "لأسباب تشغيلية"، حيث كان من المقرر أن تقلع الرحلة "إي كيه 366" من مطار دبي الدولي في الساعة 3.40 صباحاً، ومن المقرر أن تغادر الآن في الساعة 9.40 مساءً.

وأكدت طيران الإمارات أنه يتعين على الركاب الاتصال بشركة الطيران قبل 6 ساعات على الأقل من موعد المغادرة.

وقد تأخرت الرحلة القادمة "إي كيه 162" المتجهة إلى دبي، لتصل في تمام الساعة 5.08 صباحاً، أي بعد ساعات من الموعد المقرر لها وهو 12.50 صباحاً. ووفقاً لموقع طيران الإمارات الإلكتروني، قد يؤثر ذلك على مواعيد مغادرة الرحلة "إي كيه 366".

ومن المستحسن أن يقوم الركاب دائماً بتأكيد مواعيد الرحلات مع شركة النقل أو وكلاء السفر لإجراء أي تغييرات أو تحديثات.