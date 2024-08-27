تأخر الموظفين بسبب الازدحام المروري مع عودة المدارس
مع إعادة فتح المدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد بعد العطلة الصيفية، اضطر العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة إلى قضاء حوالي 45 دقيقة على الطريق بسبب الاختناقات المرورية يوم الاثنين.
ومع توقع وجود حركة مرورية كثيفة، غادر معظم سائقي السيارات منازلهم قبل نصف ساعة على الأقل من موعدهم لضمان وصولهم إلى مكاتبهم ووجهاتهم المرغوبة في الوقت المحدد.
وكان الآباء والأمهات الذين خرجوا لتوصيل أبنائهم إلى المدرسة في اليوم الأول بناءً على تعليمات المدارس هم الذين تحملوا العبء الأكبر.
ومع ذلك، وعلى عكس طريقهم المعتاد، اختار العديد من سائقي السيارات المرور بطرق سالك للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.
وقالت "كارين لوبو"، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة: "استغرق الأمر مني 45 دقيقة إضافية للوصول إلى المكتب يوم الاثنين حيث كانت هناك حركة مرورية كثيفة في منطقة عود ميثاء وأوقف العديد من الآباء سياراتهم على جانب الطريق لتوصيل أطفالهم إلى المدرسة. لقد رأيت الآباء يوصلون أطفالهم إلى المدرسة ويعودون سيراً على الأقدام إلى سياراتهم المتوقفة على جانب الطريق".
وأضافت كارين أن بعض زملائها وصلوا أيضاً في وقت متأخر من ذلك اليوم بسبب الازدحام حركة المرور.
"الآباء غير العاملين اختاروا طرقاً أخرى غير سالك"
"شارا خيلاوالا"، وهي أم لطفلين، غادرت أيضاً قبل 40 دقيقة من الموعد المحدد لتوصيل ابنتها إلى المدرسة.
قالت شارا لصحيفة خليج تايمز: "بما أن عليّ الذهاب لتوصيل ابنتي من الشارقة إلى دبي، خصصت 40 دقيقة إضافية للتنقل لأن هذا كان أول يوم في المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، عاد الجميع تقريباً من إجازاتهم، مما أدى إلى زيادة حركة المرور على الطرق".
وأضافت "اختار العديد من الآباء العاملين طريق سالك للوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد، بينما اختار الآباء غير العاملين طرقاً أخرى غير سالك. بالنسبة لي، استخدمت سالك لأنه يوفر لي الوقت".
وواجه أبو أحمد، المقيم في الشارقة، والذي خرج لتوصيل ابنه إلى المدرسة في عجمان، ازدحاماً أكثر في حركة المرور.
وقال: "كان هناك ازدحام شديد عند إشارة الخان ثم مرة أخرى على شارع الوحدة باتجاه عجمان. ثم كانت هناك حركة مرورية كثيفة مرة أخرى حول المدرسة، ومررنا عبر تلك الشوارع لتوصيل ابني إلى عجمان. كانت الطرق المؤدية إلى المدارس مزدحمة للغاية في الصباح الباكر في اليوم الأول".