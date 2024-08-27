تأخر الموظفين بسبب الازدحام المروري مع عودة المدارس

وقال: "كان هناك ازدحام شديد عند إشارة الخان ثم مرة أخرى على شارع الوحدة باتجاه عجمان. ثم كانت هناك حركة مرورية كثيفة مرة أخرى حول المدرسة، ومررنا عبر تلك الشوارع لتوصيل ابني إلى عجمان. كانت الطرق المؤدية إلى المدارس مزدحمة للغاية في الصباح الباكر في اليوم الأول".