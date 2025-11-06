بـ 170 مليار درهم ..الإمارات تخطط لطريق اتحادي رابع لمواجهة الازدحام المروري

لطالما كان الضغط المروري على الطرق الاتحادية التي تربط دبي بالإمارات الشمالية مصدر قلق. في العام الماضي، أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد الحمادي الوزير أن هذه الطرق السريعة تواجه “ازدحامات مرورية شديدة، خاصة خلال ساعات الذروة”، قائلاً إنها “تستنزف 20 ساعة أسبوعياً، و80 ساعة شهرياً، و1000 ساعة سنوياً من وقت الموظفين”، ودعا إلى إنشاء ممرات جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية.