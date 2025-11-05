بين الموج والكتاب.. رحلة عبّارة تسبق الزحام إلى"الشارقة﻿ للكتاب"

محاولًا اللحاق بأول يوم من معرض الشارقة الدولي للكتاب (SIBF 2025)، الذي انطلق في 5 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر، قررت تجنب الطريق السريع وأخذ العبّارة بدلاً من ذلك. في الساعة 4 مساءً، بينما كانت السيارات تتكدس على طول E311، ركبت عبّارة دبي من محطة الغبيبة متجهًا إلى الشارقة. ما كان يمكن أن يكون ساعة تقريبًا من الزحف المروري تحول إلى رحلة مريحة لمدة 32 دقيقة على المياه الهادئة.

انطلقت العبّارة في الوقت المحدد. بينما كانت أفق دبي تتلألأ في ضوء الظهيرة، كانت الطيور البحرية البيضاء والرمادية تحوم فوق، وصوت الأمواج يغطي على الضجيج المعتاد وزحمة المرور. من مقعدي، كنت أرى جانبي دبي يتكشفان في آن واحد، من جهة منازل الواجهة البحرية الحديثة والمستودعات؛ ومن الجهة الأخرى، خط من السفن التقليدية الملونة باللون الأبيض والأزرق والبني، تتمايل بلطف ضد الأرصفة.

في الداخل، كان حوالي 15 راكبًا يملؤون المقصورة. بعضهم كانوا سياحًا يلتقطون الصور بجانب النافذة، وآخرون ركابًا منتظمين، ورجل واحد يرتدي بدلة كان قد غفا بالفعل. كانت التكييف يحافظ على البرودة، لكن نسيم البحر اللطيف كان يتدفق عبر السطح. كان الأمر مفاجئًا في هدوئه.

في هذه الأثناء، أظهرت تطبيقات الخرائط رحلة تستغرق 47 دقيقة إلى مركز المعارض، مع تزايد حركة المرور عبر الطرق الرئيسية. لم تكن العبّارة سريعة بشكل خاص، لكنها كانت ثابتة، والأهم من ذلك، أنها كانت تتحرك بينما لم تكن الطرق كذلك.