بين الموج والكتاب.. رحلة عبّارة تسبق الزحام إلى"الشارقة﻿ للكتاب"

محاولًا اللحاق بأول يوم من معرض الشارقة الدولي للكتاب (SIBF 2025)، الذي انطلق في 5 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر، قررت تجنب الطريق السريع وأخذ العبّارة بدلاً من ذلك. في الساعة 4 مساءً، بينما كانت السيارات تتكدس على طول E311، ركبت عبّارة دبي من محطة الغبيبة متجهًا إلى الشارقة. ما كان يمكن أن يكون ساعة تقريبًا من الزحف المروري تحول إلى رحلة مريحة لمدة 32 دقيقة على المياه الهادئة.
انطلقت العبّارة في الوقت المحدد. بينما كانت أفق دبي تتلألأ في ضوء الظهيرة، كانت الطيور البحرية البيضاء والرمادية تحوم فوق، وصوت الأمواج يغطي على الضجيج المعتاد وزحمة المرور. من مقعدي، كنت أرى جانبي دبي يتكشفان في آن واحد، من جهة منازل الواجهة البحرية الحديثة والمستودعات؛ ومن الجهة الأخرى، خط من السفن التقليدية الملونة باللون الأبيض والأزرق والبني، تتمايل بلطف ضد الأرصفة.
في الداخل، كان حوالي 15 راكبًا يملؤون المقصورة. بعضهم كانوا سياحًا يلتقطون الصور بجانب النافذة، وآخرون ركابًا منتظمين، ورجل واحد يرتدي بدلة كان قد غفا بالفعل. كانت التكييف يحافظ على البرودة، لكن نسيم البحر اللطيف كان يتدفق عبر السطح. كان الأمر مفاجئًا في هدوئه.
في هذه الأثناء، أظهرت تطبيقات الخرائط رحلة تستغرق 47 دقيقة إلى مركز المعارض، مع تزايد حركة المرور عبر الطرق الرئيسية. لم تكن العبّارة سريعة بشكل خاص، لكنها كانت ثابتة، والأهم من ذلك، أنها كانت تتحرك بينما لم تكن الطرق كذلك.
في تمام الساعة 4:32 مساءً، رست العبّارة في محطة الشارقة للأحياء البحرية. من هناك، أخذت سيارة أجرة سريعة إلى مركز معارض الشارقة، ووصلت في الساعة 4:49 مساءً، تقريبًا في نفس الوقت الذي كان سيستغرقه القيادة عبر زحمة المساء. الفرق كان أن هذا الطريق جاء مع إطلالات بحرية، وهواء مفتوح، وبدون أي توتر.
كجزء من مبادرات هيئة الشارقة للكتاب لتسهيل التنقل للمقيمين الراغبين في زيارة معرض الكتاب، تم تخصيص مسارات ووسائل نقل جديدة هذا العام. تعمل حافلتان مكوكية يوميًا من محطة حافلات الراشدية في دبي ومركز مدينة عجمان، كل منهما يعمل ثلاث مرات في اليوم في الساعة 9 صباحًا، 1 ظهرًا و5 مساءً، مع رحلات العودة في الساعة 12 ظهرًا، 4 مساءً و9 مساءً.
يمكن للزوار من دبي أيضًا استخدام خدمة النقل البحري FR5، التي تربط محطة الغبيبة البحرية في دبي بمحطة الشارقة للأحياء المائية. ستبدأ خدمات القوارب والحافلات المجانية من الشارقة للأحياء المائية والقصباء إلى مركز إكسبو الشارقة في العمل اعتبارًا من الغد، وستعمل طوال ساعات افتتاح المعرض.
قال بدر محمد صعب، مدير الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب: "يستمر حضور معرض الشارقة الدولي للكتاب في النمو كل عام، واستجابة لذلك، قمنا بتوسيع خدمات النقل بمسارات جديدة ووسائل سفر إضافية لتحسين الوصول للزوار. كما نوجه شكرنا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي على دعمها المستمر، مما يبرز قيمة التعاون المؤسسي في تمكين الفعاليات الثقافية الكبرى."
مع غروب الشمس وتلوين المياه بالذهب، دخلت إلى أرض المعرض دون إرهاق من زحمة المرور في ساعة الذروة — ومع الرضا الهادئ لتفاديها.
