بوابتا سالك الجديدتان تقلق السائقين بزيادة التكاليف

وأضاف: "حاولتُ أن أسلك طريق نفق المطار باتجاه رأس الخور، الذي يؤدي إلى ميدان ثم إلى شارع الخيل، للوصول إلى مكتبي في القوز. كما جرّبتُ طريقاً آخر من نفق المطار إلى شارع المستقبل، الذي يتصل بشارع الخيل الأول دون عبور جسر الخليج التجاري. لكن هذه الطرق تُكلّفني استهلاك كمية كبيرة من الوقود بسبب الإشارات المرورية والزحام."